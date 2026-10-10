Dos patrimonios históricos de Caazapá enfrentan un deterioro crítico

El oratorio San Roque y la Casa Silvero de la Acera Parral, dos construcciones vinculadas a los orígenes de Caazapá, necesitan intervenciones urgentes para evitar la pérdida de elementos históricos y el colapso de estructuras centenarias. La Articulación Ciudadana Ongusu advierte sobre el deterioro de ambos sitios y reclama acciones para preservar este legado.

Myriam Dávalos, vicepresidenta de la organización ciudadana, explicó que las dos edificaciones presentan problemas de conservación, aunque con distintos niveles de gravedad.

Mientras el oratorio San Roque requiere trabajos urgentes para proteger su retablo y otros componentes, la Casa Silvero se encuentra en una situación estructural mucho más delicada.

El oratorio está ubicado en el interior del cementerio de Caazapá y constituye una de las construcciones más representativas del legado franciscano en la región. Su origen se remonta al periodo colonial y es considerado un testimonio excepcional de la arquitectura religiosa de las antiguas reducciones.

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La capilla, construida con técnicas tradicionales, conserva un retablo artesanal de madera con pinturas y relieves que constituyen parte de su valor histórico. Sin embargo, las capas de pintura presentan grietas y desprendimientos que amenazan con hacer desaparecer detalles originales si no se realiza una restauración especializada.

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Dávalos señaló que la prioridad es intervenir el retablo antes de que se pierdan definitivamente sus elementos policromados. Aclaró que, aunque la estructura del oratorio no presenta actualmente un peligro inminente de derrumbe, eso no significa que pueda seguir sin mantenimiento.

El techo también necesita limpieza, protección y trabajos de conservación, mientras que algunos pilares de mampostería requieren revoque. En el exterior, los antiguos adoquines presentan hundimientos que evidencian la necesidad de revisar y recuperar sectores del suelo.

Casa Silvero, al borde del colapso

La situación de la Casa Silvero de la Acera Parral es más preocupante. Dávalos describió el estado del inmueble como “calamitoso” y advirtió que una parte de la construcción corre riesgo de colapsar, con la posibilidad de que el derrumbe afecte a otros sectores.

La edificación conserva paredes de adobe y materiales tradicionales, como revoques elaborados con cal y tierra. El techo presenta filtraciones y deterioro, por lo que una eventual intervención deberá evaluar cada pieza para determinar cuáles pueden recuperarse y cuáles necesitan ser sustituidas, preservando los componentes que tengan valor histórico.

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La dirigente explicó que el sector más comprometido corresponde a una parte vinculada a la antigua iglesia, donde se conservan objetos y restos de elementos religiosos. Entre ellos mencionó fragmentos de retablos laterales, antiguas puertas y maderas que estuvieron policromadas, pero que han perdido buena parte de su acabado original.

La humedad y las goteras agravan el deterioro de esos materiales. Por ello, la preocupación no se limita a la estabilidad de las paredes y el techo: también existe el riesgo de que desaparezcan piezas históricas que todavía pueden aportar información sobre el pasado de la ciudad.

La Casa Silvero forma parte del conjunto conocido como Acera Parral, vinculado a las antiguas viviendas de Caazapá. La zona integra el paisaje histórico de la ciudad, cuyo origen se relaciona con la reducción franciscana de San José de Caazapá, establecida en 1607 y trasladada a su emplazamiento actual en 1673, según los antecedentes de la Secretaría Nacional de Cultura.