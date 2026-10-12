Vecinos del barrio Bella Vista exigen urgente mantenimiento de puente sobre el Mburicaó

Vecinos del barrio Bella Vista de Asunción urgen el mantenimiento del puente ubicado sobre la calle Luis Enrique Migone, en su intersección de acceso hacia la avenida Sacramento. La pasarela cruza sobre el arroyo Mburicaó y actualmente presenta un severo obstáculo debido a la presencia de ramas y basura acumulada en uno de sus costados.

La problemática se intensificó tras los últimos temporales que afectaron a la capital, provocando el arrastre de sedimentos y restos vegetales de gran tamaño. Esta obstrucción dificulta el libre paso del agua e incrementa la presión estructural sobre los pilares del puente.

Carmen Alonso, pobladora de la zona afectada, explicó el peligro inminente al que se exponen diariamente los automovilistas y transeúntes que utilizan este punto estratégico de descongestión vehicular. “Estamos pidiendo un auxilio, un SOS, porque nuestro puente se está viniendo abajo si es que no hacen el mantenimiento”, advirtió.

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Cobro de aranceles y falta de respuestas

La vecina relató que los pobladores debieron organizarse formalmente para solicitar la intervención de las dependencias correspondientes de la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, cuestionaron que para formalizar el pedido tuvieron que abonar tasas administrativas en las cajas municipales.

De acuerdo con el expediente presentado ante la Mesa de Entrada de la comuna el pasado 8 de octubre de 2026, los vecinos tuvieron que abonar G. 51.611 en concepto de venta de valores para trámites e intervención municipal. “Imagínese que tuvimos que presentar la nota y pagar para que ellos hagan el trabajo. Cincuenta y un mil quinientos guaraníes por presentar la nota”, criticó Alonso.

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A pesar de haber realizado los desembolsos correspondientes y haber iniciado el expediente formal, las cuadrillas municipales aún no acudieron al lugar para retirar los obstáculos del cauce. “Hay que sacar ese árbol. Es como que se trabó. Esto está juntando basuras y esto se va a venir abajo si no se hace el mantenimiento”, aseveró la entrevistada.

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Tránsito pesado e inseguridad en días de lluvia

Otro de los factores que incrementa el temor de los vecinos es la circulación de vehículos de gran porte sobre una infraestructura pensada originalmente para el tránsito barrial. La falta de señalización y controles hace que unidades pesadas utilicen la calle Luis Enrique Migone como vía alternativa.

“Tiembla. Y más todavía con estos días de lluvia. Acá no se respeta, porque esto es un acceso vecinal, pero los camiones que pasan son enormes, de gran porte. No se le puede decir a este camión: ‘Vos no pasás’”, señaló Alonso respecto a las vibraciones que perciben cotidianamente.

Ante los pronósticos de más lluvias, los habitantes del barrio Bella Vista temen que un raudal de gran intensidad termine por arrastrar o derribar la estructura si no se liberan los cauces de inmediato. “Se puede venir abajo. Puede ocurrir”, concluyó la vecina

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