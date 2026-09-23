Cables expuestos, desidia y autogestión: vecinos se unen para salvar la Plaza Batallón 40

Cansados de la falta de respuestas de la Municipalidad de Asunción, actualmente bajo la gestión del intendente, Luis Bello (ANR- cartista), y ante el crónico deterioro de su principal espacio verde, los pobladores del barrio Ciudad Nueva se organizan para revitalizar por cuenta propia la Plaza Batallón 40.

Castigada por años de desidia y ocupaciones, esta plaza es fiel reflejo de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien contó con millonarios fondos de bonos para invertir en espacios públicos de la capital, pero no lo hizo y quien debió renunciar en agosto de 2025, presionado por la confirmación de un descomunal desvío de G. 512.000 millones. Bajo la gestión de su sucesor, Luis Bello, la política de abandono continúa.

Rescate en Ciudad Nueva: la iniciativa vecinal ante la ausencia de la Comuna

Los pobladores del barrio Ciudad Nueva de Asunción, aglutinados en una comisión vecinal, decidieron organizarse para asumir el rescate de la única plaza disponible en la zona, Batallón 40. Este emblemático espacio público se encuentra entre Mariscal Estigarribia, Eligio Ayala, General Bruguez y General Elizardo Aquino.

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Ante la ausencia institucional, los residentes tomaron la posta para frenar el avanzado estado de deterioro que afecta a este pulmón verde comunitario. Su objetivo principal es devolver la dignidad y la utilidad pública a un sitio histórico.

Graciela Frachia, presidenta de la comisión vecinal, explicó que el propósito central es preservar un espacio verde esencial para los residentes y trabajadores de los alrededores. Detalló que las personas acuden al lugar a la hora del almuerzo exclusivamente “a respirar un poquito, a descansar”. Sin embargo, reconoció que “con la Municipalidad es muy difícil” coordinar cualquier tipo de trabajos de mantenimiento. Afirmó que ante las constantes gestiones y solicitudes formales de mejoras, las respuestas oficiales son siempre las mismas: “No tenemos, no hay, no contamos” con recursos.

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La referente vecinal denunció asimismo que los funcionarios municipales incumplen de manera sistemática los compromisos acordados, incluso cuando la propia comisión aporta los insumos necesarios. “Hoy tenían que venir a pintar los bancos”, contó este martes por la mañana y lamentó que hasta el momento de la entrevista, las 09:00, no habían llegado. A esta desidia se suma la gravedad de que algunos bancos intervenidos tienen estructuras de hierro cortadas que ya no sirven, representando un riesgo latente.

Pese a estos desalentadores antecedentes de inoperancia, los pobladores mantienen la convicción de que la autogestión ciudadana es el único camino viable para salvar el espacio recreativo. Sara Marinoni, principal impulsora de la iniciativa comunitaria, manifestó su esperanza de que el trabajo conjunto con la comuna permita que las obras perduren. Subrayó que los vecinos solos no pueden, pero que la Municipalidad tampoco logra nada sin el apoyo activo y la corresponsabilidad de la comunidad organizada.

Peligro de electrocución y abandono: la radiografía de la Plaza Batallón 40

Un equipo periodístico de ABC confirmó que, pese a los incipientes esfuerzos comunitarios, gran parte del espacio público se mantiene en un calamitoso estado de abandono. La situación más peligrosa se concentra en las instalaciones eléctricas. Se observan tableros completamente saqueados, postes de luz vandalizados y cables expuestos. Estas conexiones precarias y abiertas representan una amenaza latente y constante de electrocuciones para todos los transeúntes y vecinos del barrio.

El área destinada a la recreación infantil es una de las zonas más castigadas, presentando estructuras metálicas severamente oxidadas, trepadores deformados y sube y bajas totalmente rotos. Parte del módulo de hamacas se encuentra destruido y al borde del colapso, mientras que el tejido perimetral del parque exhibe grandes agujeros. Como si fuera poco, en los alrededores del sector infantil se constató una peligrosa acumulación de restos de mampostería y escombros caídos.

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Condiciones igual de deplorables se registran en la cancha deportiva, así como en los camineros internos de circulación peatonal. Las veredas están totalmente destruidas y las baldosas han sido levantadas por las raíces de los árboles, formando montículos de tierra que impiden el paso seguro. La accesibilidad urbana brilla por su ausencia, ya que las rampas destinadas a personas con discapacidad desembocan abruptamente en desniveles de tierra erosionada sin continuidad alguna.

Gran parte del terreno interior y de los canteros laterales carece por completo de césped, exhibiendo un suelo permanentemente pelado, árido y afectado por la erosión pluvial. Además, la vegetación sufre el ataque destructivo de plagas como el kupi’i, ante cuya invasión la Municipalidad jamás brindó respuestas. Ante esta absoluta inoperancia oficial, la comisión debió gestionar de urgencia un padrinazgo con el sector privado para garantizar fumigaciones constantes.

Principales problemas de la plaza:

Infraestructura eléctrica en alto riesgo

Deterioro total del mobiliario urbano

Parque infantil obsoleto y peligroso

Destrucción de camineros y veredas

Falta absoluta de accesibilidad urbana

Suelo árido y erosión

Plagas destructivas

Acumulación de escombros y basura

Saqueo de servicios básicos

Abandono institucional

Plan de autogestión y padrinazgo: cómo los vecinos financiarán las mejoras

Frente al panorama de desidia oficial, la comisión vecinal diseñó un plan de intervención gradual basado estrictamente en la autogestión y la búsqueda de aliados privados. Graciela Frachia detalló que los trabajos se ejecutarán “de a poquito, por sectores y a través del padrinazgo” de empresas y comercios locales. Como absoluta prioridad en esta primera etapa, se fijó el desmantelamiento y la modernización integral de todo el parque infantil.

Los nuevos juegos recreativos serán confeccionados íntegramente con materiales reciclados por un artesano especializado, combinando la economía de recursos con el respeto ambiental. Frachia destacó que este enfoque permitirá proteger los árboles existentes sin realizar podas innecesarias, aprovechando la ocasión para educar sobre ecología. El plan contempla charlas educativas especiales orientadas a concientizar sobre el correcto reciclaje de residuos tanto a los niños como a los adultos de la comunidad.

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El ambicioso proyecto de recuperación comunitaria también contempla intervenir la cancha de fútbol mediante la reparación del tejido perimetral dañado. Asimismo, se proyecta la restauración total del sistema de alumbrado, la implementación del esquema privado de fumigación permanente contra el kupi’i y el reemplazo de listones en los bancos. En cuanto a la infraestructura básica, los vecinos prevén instalar soluciones operativas para recuperar las canillas de agua corriente, que solían ser robadas constantemente.

Para financiar todas estas intervenciones estructurales, la estrategia de la comisión se apoya firmemente en la colaboración de los comercios ubicados en el entorno inmediato. Los vecinos destacan la utilidad directa que la plaza representa para los empleados de dichas firmas, quienes utilizan habitualmente el predio para descansar y almorzar al mediodía.

Mejoras que pretenden los vecinos:

Modernización integral del parque infantil

Concientización ambiental a través de los juegos

Reparación del área deportiva

Restauración del sistema lumínico

Fumigación permanente contra plagas

Recuperación y mantenimiento del mobiliario urbano

Instalación de soluciones de agua corriente

Búsqueda de alianzas estratégicas privadas

Desvío de bonos G6: la millonaria recaudación sin obras, bajo gestión de Nenecho y Bello

Históricamente, la plaza Batallón 40 ha cumplido una función social irremplazable como el pulmón verde por excelencia y área de esparcimiento familiar en el vecindario. Los ciudadanos acuden tradicionalmente al sitio para respirar aire puro y aprovechar la sombra de sus árboles. Pese a ello, la última intervención de envergadura ejecutada en el lugar por la Municipalidad de Asunción data de junio de 2015, bajo la administración del exintendente Arnaldo Samaniego.

El dramático estado de abandono que hoy exhibe la plaza expone de cuerpo entero la desastrosa gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien mantuvo en la ruina los espacios públicos pese a administrar millonarios recursos financieros destinados específicamente a su mantenimiento. A través de la emisión de los bonos G6, el exintendente dispuso de más de G. 10.000 millones para revitalizar diez plazas capitalinas, de las cuales jamás planificó las obras en nueve de ellas, salvo un intento fallido en la plaza Naciones Unidas.

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Aquellos millonarios fondos especiales, al igual que las cuentas bancarias donde debían resguardarse, desaparecieron por completo de los balances de la comuna. Inéditos documentos oficiales obtenidos por ABC mediante acceso a la Información Pública confirmaron categóricamente que la administración cartista jamás planificó cumplir con las mejoras prometidas.

En 2025, las gestiones conjuntas de Nenecho y Bello recaudaron, solo en concepto de conservación de parques, jardines y paseos públicos, dinero que por definición legal no puede desviarse a otro destino, la suma de US$ 1,3 millones. Entre enero y abril de 2026, la comuna volvió a recaudar G. 4.908 millones en los mismos conceptos, mientras la mayoría de las plazas de la ciudad están destruidas.

Causas penales en la Municipalidad de Asunción y la sombra de Nenecho

La falta de planificación y la desaparición de los fondos de los bonos G6 se desarrollaron bajo un esquema de blanqueo político. Como concejal y presidente de la Junta Municipal, el actual intendente, Luis Bello, formó parte activa de la mayoría de 14 concejales oficialistas que aprobaron de forma consecutiva los balances de la gestión de Rodríguez en 2023 y 2024, periodos en los cuales el desvío de los recursos de los bonos ya era de conocimiento público, tras la denuncia de ABC.

El desvío fue confirmado por la Contraloría General de la República, que pidió la intervención, y por el informe final del interventor, Carlos Pereira. Este último, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), que debían ser para obras, a salarios y otros gastos corrientes.

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Presionado por las consecuencias del lapidario informe del interventor, Nenecho renunció al cargo en agosto del año pasad. Su gestión enfrenta al menos 8 causas penales abiertas en Fiscalía, entre las que destaca una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.

El intento de Nenecho por volver a la Junta Municipal resultó en un rotundo fracaso. Sin embargo, el esquema que lo sostuvo, incluyendo a concejales y directores cómplices que acompañan a

(ANR-cartista), copa la lista de candidatos a concejales de la ANR y podría volver a administrar la Municipalidad, tras las elecciones del 4 de octubre.