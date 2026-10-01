Calles destrozadas y baches en Asunción: el legado vial de Luis Bello a días de las elecciones municipales

A pocos días de las elecciones municipales en las que los contribuyentes elegirán a nuevas autoridades, las principales calles y avenidas de los distintos barrios de Asunción continúan intransitables, convertidas en auténticos campos de cráteres.

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Esta situación de colapso urbano se da a dos meses y medio de intervención en la Dirección de Vialidad, dependencia marcada por el escándalo de desvío de recursos cuya gestión, bajo el intendente Luis Bello (ANR-HC), deja una infraestructura devastada al próximo gobierno municipal.

Radiografía del colapso: baches en Asunción y deterioro vial a días de las elecciones municipales

La situación de las calles de Asunción refleja un estado de abandono generalizado donde circular por las arterias principales de la capital se ha convertido en una prueba diaria de resistencia para los conductores debido a la masiva proliferación de baches profundos.

En zonas comerciales y residenciales de alto tráfico como Mburicaó, Recoleta y el microcentro, la infraestructura vial ha cedido por completo ante la falta de mantenimiento preventivo y bacheo oportuno, obligando a realizar maniobras peligrosas. El descalabro alcanza a barrios periféricos, como Pettirossi y General Díaz.

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Este escenario de deterioro acumulado incrementa el descontento ciudadano de cara al proceso de las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre en el que miles de contribuyentes asuncenos se preparan para acudir a las urnas a definir el futuro político de la comuna.

En la contienda electoral, el oficialismo colorado postula al cartista Camilo Pérez (ANR-cartista) como candidato para retener el sillón municipal bajo la misma línea política del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), y de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Dos meses después de la intervención en Vialidad: informe final de Luis Bello y límites de la Fiscalía

El colapso de las calles en Asunción coincide directamente con el cumplimiento de dos meses y medio de intervención oficial en la Dirección de Vialidad, un periodo marcado por denuncias sistemáticas de corrupción administrativa.

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Ante el Ministerio Público, el intendente Luis Bello entregó el informe conclusivo de la intervención tras detectarse nuevas irregularidades operativas, mientras bloques de la oposición en la Junta Municipal reclamaron la falta de acceso público al documento.

Las investigaciones penales enfrentan cuestionamientos debido a que las imputaciones presentadas por los fiscales designados hasta el momento no alcanzan a los principales cabecillas ni a los mandos jerárquicos superiores de la estructura investigada.

La “mafia del asfalto” en Asunción: controles deficientes, denuncias de reincorporaciones y vacancia en Vialidad

El esquema conocido como la “mafia del asfalto”, denunciado por el concejal Pablo Callizo (PPQ), operaba mediante el desvío irregular de maquinaria pesada, mezcla asfáltica y cuadrillas de operarios municipales hacia la ejecución de obras particulares y comerciales. Según la denuncia del concejal, también se desvió grandes cantidades de combustible.

Como respuesta a los hallazgos de tanques clandestinos y la persistencia de planillas manuales sin caudalímetros para el control de carburantes, el interventor, Óscar Pérez, había anunciado la implementación de restricciones operativas y controles más estrictos.

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Semanas atrás, el concejal Callizo había denunciado ante el pleno de la Junta Municipal la supuesta reincorporación en cargos operativos de funcionarios vinculados a casos denunciados anteriormente que, según la denuncia, habían sido trasladados temporalmente, situación que fue negada por la administración de Bello.

El proceso de intervención concluyó formalmente sin que la administración municipal designe a un titular definitivo en la Dirección de Vialidad, dejando al frente de la dependencia al director interino Óscar Pérez en plena recta final de gestión.