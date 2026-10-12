Video: escuela de Fernando de la Mora inundada y sin respuestas del MEC

A más de una semana del severo temporal de granizo que azotó a varios puntos del país el pasado sábado 3 de octubre, la Escuela Básica “R.I. 3 Corrales” de la ciudad de Fernando de la Mora continúa en estado crítico, sumida en la desidia estatal y con sus instalaciones gravemente dañadas.

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Las constantes precipitaciones registradas en las últimas horas han agravado la situación de la institución educativa, donde las aguas filtran a través de los techos destrozados por los granizos. Ante el peligro que representa la infraestructura para la seguridad de los estudiantes, la dirección escolar resolvió pasar temporalmente a la modalidad de clases a distancia.

Pérdida de materiales y equipos

La directora Lilian Rodríguez explicó que 11 aulas quedaron dañadas, además de las áreas comunes, los baños, secretaría, dirección, coordinación y vicedirección. “Preocupa bastante nuestra situación; no tenemos espacios secos ni un solo rincón donde resguardar las cosas”, expresó.

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Entre las pérdidas más significativas se destaca el deterioro del archivo bibliográfico y de los recursos tecnológicos de la institución. “En la biblioteca tuvimos una pérdida de muchos materiales que los niños suelen usar en sus trabajos diarios. También perdimos en su totalidad los equipos informáticos. Estamos tratando de recuperar algunos, como una impresora, pero las pérdidas son realmente muchas”, lamentó Rodríguez.

Por otra parte, espacios construidos gracias a fondos del Fonacide e inaugurados hace aproximadamente un año, como un tinglado multiuso y los pabellones, quedaron completamente inservibles. “Llovizna afuera y llueve más adentro”, graficó la docente.

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Solidaridad de los padres

A pesar de que el establecimiento alberga a 474 alumnos desde el prejardín hasta el noveno grado en dos turnos y que además funciona como centro de educación nocturna para adultos, las respuestas por parte de los organismos del Estado brillan por su ausencia.

Hasta la fecha, la ayuda del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Gobernación de Central o la Municipalidad local no ha llegado. La única intervención del MEC se limitó a la presencia de técnicos de la supervisión pedagógica para verificar el dictado de clases virtuales, sin ofrecer recursos o materiales para la reconstrucción.

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Ante esta inacción, la comunidad educativa se vio obligada a organizarse. “Convocamos a los padres dentro del equipo directivo. Ellos, a pesar de los daños que también sufrieron en sus propios hogares, están poniendo su granito de arena, colaborando e instalándose a trabajar para reparar los techos y lograr que los niños vuelvan lo antes posible a clases presenciales seguras”, valoró la directora.

Llegando al cierre del año lectivo, en plena etapa de evaluaciones y exámenes finales, la comunidad educativa de la escuela apela a la solidaridad de la ciudadanía solicitando tejas, chapas y materiales de construcción para poder recuperar las aulas en la brevedad posible.