Familias aisladas por falta de puente urgen asistencia estatal en Amambay

Los habitantes de la comunidad indígena Pikykua, ubicada en el distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay, pidieron a las autoridades una urgente asistencia, teniendo en cuenta la situación de aislamiento que les afecta.

En el lugar, una importante cantidad de familias tienen imposibilitadas sus actividades, debido a la falta de un puente sobre el río Aquidabán; a eso se suma la suspensión del uso de la precaria balsa de paso, por la crecida del cauce hídrico.

Temen desabastecimiento y piden asistencia

Los líderes de la zona indicaron que la situación se está agravando y el temor de desabastecimiento de alimentos está latente, teniendo en cuenta la situación planteada.

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“Es necesario que intervenga la Secretaría de Emergencia Nacional”, dijo Celso Valiente, uno de los líderes. Por su parte, el líder Aníbal Valiente dijo que la principal preocupación es que se queden sin alimentos en la zona afectada y piden urgente asistencia del Estado.