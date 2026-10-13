Reprogramación en la Costanera: liberan el tránsito en horario pico para evitar colapsos

Luego del caos vehicular registrado durante las primeras horas del martes en las vías de acceso a la capital, la Policía Municipal de Tránsito (PMT), en coordinación con el Comité Olímpico y los organizadores de los World Skate Games ASU26, acordaron flexibilizar los horarios de cierre de la Avenida Costanera.

La medida busca garantizar la fluidez en el corredor vial más importante de ingreso a la ciudad durante las horas de mayor flujo vehicular.

El jefe de Operaciones de la PMT, Daniel Cárdenas, explicó que el ajuste responde al impacto observado durante la primera jornada, en la que coincidieron factores como el día laboral, el periodo escolar y las condiciones climáticas.

Según datos de la PMT, Asunción registra una circulación diaria que ronda los 600.000 vehículos (500.000 provenientes de municipios vecinos y 100.000 del parque local), siendo el nudo frente al Botánico el principal embudo para quienes ingresan desde Mariano Roque Alonso o Luque (vía Ñu Guasu).

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“Sostuvimos arduas conversaciones con la gente organizadora y pudimos arribar a este acuerdo. Ellos hicieron un gran trabajo de reprogramación en los horarios de competencia para darnos ese tiempo libre y evitar que el horario pico de ingreso a Asunción sea bloqueado”, señaló Cárdenas.

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Cronograma actualizado de cierres y horarios

De acuerdo con el plan operacional ajustado, los bloqueos en la Costanera se reestructuran de la siguiente manera:

Miércoles 14 y jueves 15 de octubre: El bloqueo parcial iniciará recién a las 09:00 y se extenderá hasta las 19:00, abarcando el tramo comprendido entre la avenida General Santos y la calle Colón (y viceversa).

Viernes 16 de octubre: Se mantendrá jornada libre y el tránsito circulará con total normalidad durante todo el día por la pausa en la competencia.

Sábado 17 de octubre: El bloqueo retornará en el horario de 08:00 a 19:00.

Domingo 18 de octubre: Se aplicará el cierre más extenso, desde las 04:00 hasta las 14:00, abarcando el tramo desde el acceso al Puente Héroes del Chaco (Botánico) hasta la calle Colón.

El inspector Cárdenas aclaró que para la jornada del domingo está plenamente garantizado el tránsito para quienes necesiten cruzar hacia la Región Occidental.

Aquellos conductores que lleguen al punto de control frente al Botánico solo deberán anunciar a los agentes que se dirigen hacia el Puente Héroes del Chaco para que se les habilite el paso sin inconvenientes. Asimismo, la PMT desplegará un contingente continuo de inspectores a lo largo de la Avenida Artigas y los corredores alternativos.

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La institución instó a la ciudadanía a adelantar sus salidas entre 15 y 20 minutos y utilizar vías como la avenida España o la avenida Mariscal López para mitigar posibles demoras a partir de las 09:00.