Bella Vista Norte: evacuan a familias afectadas por crecida del río Apa

Varias familias de los barrios San Antonio e Inmaculada, de la ciudad de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, tuvieron que abandonar sus hogares por las inundaciones provocadas por la crecida del río Apa, según informaron las autoridades.

Decenas de personas fueron evacuadas y llevadas a un albergue habilitado por la Municipalidad del distrito situado a 145 km de Pedro Juan Caballero, por disposición del Intendente de la ciudad, Gustavo González (ANR).

¿Cuál es la cantidad de damnificados?

Según la concejala municipal Domy Domínguez (ANR), hasta el momento son unas 45 personas que fueron evacuadas y derivadas hasta el local de la feria municipal donde tienen alojamiento y se alimentan.

Lea más: Familias aisladas por falta de puente urgen asistencia estatal en Amambay

Desde la Municipalidad de Bella Vista Norte, informaron que hasta el momento la asistencia se brinda con recursos de la comuna; sin embargo indicaron que se prevé recurrir a la Gobernación de Amambay y a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), para reforzar el respaldo a los pobladores afectados.