Cetrapam anuncia movilización frente al Viceministerio de Transporte

El Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la autoconvocatoria de su pleno de asociados para este lunes 19 de octubre a las 09:00, frente a la sede del Viceministerio de Transporte (VMT).

La medida de fuerza busca exigir de manera presencial el cumplimiento de los compromisos institucionales y regulatorios pendientes por parte de la autoridad de dicha institución.

Desde Cetrapam sostienen desde hace tiempo que la falta de respuesta y las obligaciones no saldadas por parte del VMT comprometen seriamente la sostenibilidad financiera de las empresas operadoras, lo que amenaza de forma directa la continuidad en la prestación del servicio para miles de usuarios.

El reclamo de Cetrapam se produce en un contexto de fricción constante entre las empresas de transporte y el Poder Ejecutivo.

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Entre los antecedentes que avivan el malestar del sector destacan:

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Desembolso tardío de subsidios: Las empresas han señalado de manera reiterada que los retrasos en los pagos del subsidio estatal ahogan el flujo de caja necesario para la compra de combustible, el mantenimiento de flota y el pago de salarios a los choferes.

Ajuste de la tarifa técnica: El gremio viene exigiendo la actualización periódica y transparente del cálculo de la tarifa técnica, argumentando que los costos operativos reales han aumentado debido a la inflación y las fluctuaciones de insumos importados.

Reforma del sistema y frecuencias: Mientras los gremios reclaman previsibilidad financiera, la ciudadanía y el propio Viceministerio han mantenido abiertas las discusiones sobre la calidad del servicio, las famosas “reguladas” y la necesidad de una renovación integral del modelo de movilidad urbana.

Impacto en los usuarios

La movilización del pleno de Cetrapam reaviva la incertidumbre sobre el impacto que este conflicto pueda generar en la frecuencia de buses a inicios de la semana.

Aunque la convocatoria está pactada como un acto de protesta e interlocución gremial ante las autoridades del VMT, no se descarta que endurezcan las medidas si no se establece una mesa de trabajo inmediata con respuestas concretas.

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Intentamos hablar con el presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, pero manifestó que prefería no dar ningún adelanto sobre la movilización y que hablará del tema recién el lunes.