¿Otro paro de buses? Se reaviva conflicto entre Cetrapam y el Gobierno por atraso en el pago de subsidios

El conflicto entre el Viceministerio de Transporte (VMT), encabezado por Emiliano Fernández, y el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz, volvió a escalar debido al retraso en el pago de los subsidios estatales correspondientes a abril.

En este escenario, no se descarta una nueva medida de fuerza, como el sorpresivo paro de buses de marzo último, que afectó a miles de usuarios del área metropolitana.

En una nota que remitieron hoy, miércoles 3 de de junio, al viceministro Fernández, el presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, sostuvo que la explicación dada por la institución “resulta insuficiente” y no desvirtúa el incumplimiento en el desembolso de los recursos.

Según el gremio, el decreto reglamentario vigente y el Acta Tripartita N.º 57/2025 establecen que los subsidios deben abonarse dentro del mismo mes en que las empresas presentan las carpetas y documentaciones respaldatorias. Sin embargo, ya iniciado junio, el pago correspondiente a abril sigue pendiente.

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“Si las carpetas fueron presentadas en tiempo y forma y el pago no fue realizado dentro del plazo legalmente previsto, solo caben dos conclusiones posibles: o los mecanismos de control y procesamiento son deficientes, o existen dificultades administrativas, presupuestarias o de gestión que no están siendo informadas con la debida transparencia”, se lee en la nota.

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El documento, publicado por Cetrapam en sus redes sociales, agrega que las empresas continúan prestando un servicio público esencial mientras absorben costos operativos crecientes y que financian, con recursos propios, obligaciones que corresponden al Estado.

Ruiz Díaz advierte que “no tienen plan de caja” para pago de subsidios

Consultado por ABC, Ruiz Díaz afirmó que la deuda corresponde al subsidio de abril y cuestionó la falta de previsibilidad financiera por parte de las autoridades.

“Lo que ahoga es el precio del gasoíl y ni tienen plan de caja”, manifestó.

Al ser consultado sobre la actualización del precio del combustible dentro del cálculo tarifario, respondió que el principal problema actualmente no es la tarifa técnica, sino la demora en los pagos. “Tenemos tarifa promedio, pero no pagan meses; ese es el problema”, argumentó.

El monto adeudado rondaría los US$ 4 millones, equivalente al desembolso promedio mensual realizado por el Estado en concepto de subsidios.

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Un conflicto que arrastra meses

La nueva controversia se produce apenas un mes después de otra disputa entre el sector empresarial y el VMT.

A finales de abril, ambas partes mantuvieron reuniones para analizar el cálculo de la tarifa técnica correspondiente al periodo noviembre de 2025-febrero de 2026, la eventual aplicación del manual de estructura tarifaria de la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) de Brasil, la revisión de precios de chasis y carrocerías y el alcance del artículo 8 del Decreto N.º 710, que contempla ajustes inmediatos cuando aumentan insumos clave como el combustible.

El debate se dio luego del paro de buses realizado a finales de marzo, que afectó a miles de usuarios del área metropolitana.

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En ese momento, el VMT acusó a Cetrapam —que concentra más del 70% del servicio— de bloquear la revisión de costos de chasis y carrocerías al no presentar facturas actualizadas. La institución sostuvo que el gremio remitió únicamente un informe técnico de 2024 cuando se requerían datos de 2025 para actualizar la tarifa técnica.

Ruiz Díaz rechazó en su momento esas acusaciones y respondió que la documentación ya había sido entregada, llegando incluso a calificar a las autoridades del VMT de “mentirosos compulsivos”.

Mientras el enfrentamiento vuelve a tensarse debido al atraso en el pago de los subsidios, los usuarios continúan enfrentando reguladas, largas esperas y un servicio cuestionado. En paralelo, la reforma del transporte público, recientemente reglamentada, sigue sin mostrar avances concretos, ya que hasta ahora no fueron anunciadas las primeras licitaciones para su implementación.