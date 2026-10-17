El río Paraguay registra repunte generalizado mientras el Paraná muestra comportamiento mixto

Los registros hidrológicos correspondientes a la jornada de este sábado 17 de octubre de 2026 confirman un comportamiento favorable e incremento paulatino en la cuenca del río Paraguay.

La capital del país, Asunción, registró una marca de 2,64 metros, experimentando un incremento diario de 8 centímetros, consolidando la tendencia ascendente observada en los últimos días.

De acuerdo con los datos hidrológicos oficiales, el pasado 3 de octubre el nivel del río en la capital marcaba apenas 0,46 metros (46 centímetros). Para la escala alcanzada en esta fecha, representa una recuperación exacta de 2,00 metros (200 centímetros) en un lapso de solo dos semanas.

En el tramo del Alto Paraguay y la zona norte, la cuenca mantiene una dinámica de paulatino ascenso:

Bahía Negra: 2,99 metros (+2 cm).

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Fuerte Olimpo: 3,35 metros (+4 cm).

Isla Margarita: 2,93 metros (+3 cm).

Vallemí: 3,03 metros (+8 cm).

Concepción: 2,65 metros (+2 cm).

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Por su parte, en el tramo central, la tendencia alcista se consolida en varios puntos estratégicos para la navegación y las comunidades ribereñas:

Puerto Rosario: 3,11 metros (+3 cm).

Puerto Antequera: Mantiene un nivel estable de 2,75 metros (0 cm).

Villeta: 3,01 metros (+8 cm).

Itá Enramada: 3,07 metros (+7 cm).

Crecidas pronunciadas en el sur

El tramo sur del río Paraguay es el que presenta las variaciones positivas más significativas del día, destacándose importantes crecidas en las localidades de Alberdi, que alcanzó los 4,45 metros con un importante incremento de 20 cm.

Pilar llegó a 5,27 metros, subiendo 28 cm en las últimas 24 horas, Humaitá registró el salto más pronunciado con 5,56 metros, lo que representa un aumento diario de 43 cm.

Situación del Paraná

Por otra parte, el monitoreo del río Paraná correspondiente muestra un escenario diferenciado a lo largo de su cauce. Mientras que en los puertos del tramo superior se observan reducciones en el caudal, los puntos más australes y la confluencia experimentan importantes repuntes en sus niveles.

En las estaciones del noreste y este del país se registraron leves a moderadas variaciones descendentes:

Puerto Tigre: 6,88 metros (-16 cm).

Saltos del Guairá: 7,35 metros (-7 cm).

Ciudad del Este: 32,10 metros (-56 cm).

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A diferencia de la zona norte, la cuenca media y baja del Paraná muestra una marcada tendencia al ascenso en la jornada:

Encarnación: 10,38 metros (+4 cm).

San Cosme y San Damián: 9,95 metros (0 cm).

Ayolas: 6,40 metros (+8 cm).

Corateí: 6,28 metros (+14 cm).

Panchito López: 7,06 metros (+28 cm).

Itá Corá: 7,82 metros (+57 cm).

Itá Pirú: 8,00 metros (+46 cm).

Cerrito: 6,50 metros (+40 cm).

Paso de Patria: 6,96 metros (+50 cm).