¿Nuevos cardenales para Paraguay en 2027? Esto aclaró la Arquidiócesis

La Arquidiócesis de la Santísima Asunción emitió un comunicado para aclarar las versiones que circulan en redes sociales y medios periodísticos nacionales sobre el posible nombramiento de hasta tres nuevos cardenales vinculados a Paraguay, supuestamente en febrero de 2027.

En el documento, la institución eclesiástica señaló que, hasta el momento, la Santa Sede no anunció esas designaciones ni confirmó la realización de un consistorio para la fecha mencionada.

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La Arquidiócesis también cuestionó la manera en que se presenta la información en algunas publicaciones, especialmente cuando se atribuye a supuestas fuentes del Vaticano. Al respecto, recordó que la atribución a una supuesta información “exclusiva desde el Vaticano” no equivale a una comunicación oficial.

Advierten sobre la difusión de rumores

Asimismo, la institución advirtió sobre los riesgos de difundir nombres y posibles nombramientos sin contar con una confirmación oficial. Según el comunicado, presentar estos datos de esa manera “reviste de autoridad una versión no confirmada”.

La Arquidiócesis sostuvo que la circulación de este tipo de contenidos puede contribuir a la propagación de rumores y a la desinformación.

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En ese sentido, alertó que la información puede hacer que el rumor “se viralice, se instale en la opinión pública y termine siendo tomado como verdad”, señala la misiva.

En el mismo documento, la Iglesia fue contundente al calificar esta práctica como “una práctica irresponsable que alimenta la desinformación”, en referencia a la difusión de versiones que no cuentan con respaldo oficial.

Piden oraciones por la salud del Papa

Ante esta situación, la Arquidiócesis invitó a la ciudadanía a actuar con prudencia frente a las informaciones que circulan sobre posibles designaciones dentro de la jerarquía eclesiástica y a distinguir las versiones difundidas de los anuncios oficiales de la Santa Sede.

Por otra parte, el comunicado incluyó un llamado a la oración por el pontífice: “Invitamos a la ciudadanía a unirnos más bien en oración perseverante por la salud y la pronta y plena recuperación del Santo Padre, el papa León XIV”, expresó la institución.

Hasta el momento, según lo señalado por la institución, no existe un anuncio oficial del Vaticano sobre los posibles nombramientos mencionados.