Nacionales
09 de octubre de 2026 a la - 18:12

Luque tiene nueva vicaría y está a cargo de Mons. Gabriel Escobar

El arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, cardenal Abalberto Martínez Flores rodeado del clero rezan a los pies a la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Durante la Santa Misa presentaron al nuevo Vicario Episcopal Territorial.
El arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, cardenal Adalberto Martínez Flores, junto a otros religiosos, reza ante la imagen de la Virgen del Rosario.Lucía González

La Arquidiócesis de la Santísima Asunción anunció la creación de la Vicaría Episcopal Territorial de la Zona Norte, con sede en Luque. La administración está a cargo de Mons. Gabriel Escobar.

Por Lucía González
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El anuncio de la creación de la Vicaría Episcopal Territorial de la Zona Norte, con sede en la ciudad de Luque, se realizó durante la celebración central en honor de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, a las 19:00.

Monseñor Gabriel Narciso Escobar Ayala fue designado como titular de la nueva institución, que dependerá de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción.

Durante la misa presidida por el arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, cardenal Adalberto Martínez Flores, se dio lectura al decreto Nº 080/2026, del 7 de octubre, mediante el cual se nombró a monseñor Gabriel Narciso Escobar Ayala como nuevo vicario episcopal territorial.

El arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, cardenal Abalberto Martínez Flores, y el nuevo vicario episcopal territorial Mons. Gabriel Narcízo Escobar Ayala rubrican el nombramiento y erección del nuevo vicariato de la Zona Norte de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción.
El arzobispo de la Santísima Asunción, cardenal Adalberto Martínez Flores, firma el documento de creación de la Vicaría Episcopal Territorial de la Zona Norte, con sede en Luque. Mons. Gabriel Narciso Escobar Ayala, quien administrará la institución, observa el histórico momento.

El nombramiento se formalizó con la firma de dos ejemplares del documento por parte del cardenal Adalberto Martínez Flores y Mons. Escobar Ayala, ante la presencia de numerosos fieles. La sede del nuevo vicariato estará ubicada en las inmediaciones de la Parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario, en Luque.

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El nuevo vicario tendrá a su cargo la atención pastoral de la zona norte de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, que comprende las parroquias de Luque, Areguá y Limpio.

El arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, cardenal Abalberto Martínez Flores reflexionó sobre varios aspectos que se vive en la sociedad, recordó a las autoridades desempeñarse teniendo en cuenta el lema del Bien Común.
El arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, cardenal Abalberto Martínez Flores reflexionó sobre varios aspectos que se vive en la sociedad, recordó a las autoridades desempeñarse teniendo en cuenta el lema del Bien Común.

El anuncio marcó una doble celebración para los luqueños, al coincidir con su fiesta patronal en honor de la Virgen del Rosario, que, como cada año, tuvo un atractivo y extenso programa, con mucha participación de la ciudadanía católica de la ciudad auriazul.

Al término de la celebración, se realizó la procesión de la Virgen Nuestra Señora del Rosario que estuvo resguardado con un cordón humano formado por los cadetes de la Escuela de Policía Nacional José Eduvigis Díaz.
Al término de la celebración, se realizó la procesión de la Virgen Nuestra Señora del Rosario que estuvo resguardado con un cordón humano formado por los cadetes de la Escuela de Policía Nacional José Eduvigis Díaz.

Mons. Gabriel Escobar fue titular del Vicariato Apostólico del Chaco paraguayo durante 13 años. Dejó el cargo para asumir como obispo auxiliar de Asunción y asistir al arzobispo de la capital, el cardenal Adalberto Martínez.

El nombramiento para cumplir esta responsabilidad por parte del papa León XIV fue oficializado el 28 de agosto de este año.

El prelado también se desempeña como obispo responsable, por la Conferencia Episcopal Paraguaya, del acompañamiento a la Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar).

La concurrencia a la festividad de la Virgen Nuestra Señora del Rosario fue multitudinaria.
La concurrencia a la festividad de la Virgen Nuestra Señora del Rosario fue multitudinaria.

Mons. Escobar se destaca como uno de los obispos más críticos del Paraguay. Siendo vicario del Chaco paraguayo, denunció el abandono del Estado en el departamento de Alto Paraguay y defendió el derecho de los habitantes de esa parte del Chaco a acceder a la infraestructura necesaria, principalmente en materia de vialidad, energía, servicios de salud y educación, que garanticen una vida digna.