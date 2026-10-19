Funcionarios de Aseo Urbano de Villarrica se declaran con brazos caídos por salarios atrasados.

Funcionarios del departamento de Aseo Urbano de la Municipalidad de Villarrica se manifestaron frente al Palacete Municipal y adoptaron una medida de brazos caídos para exigir el pago de salarios atrasados. Los trabajadores aseguran que llevan más de tres meses sin cobrar y que la situación se volvió insostenible para sus familias.

Los manifestantes indicaron que necesitan una respuesta concreta de las autoridades municipales, debido a que ya no cuentan con recursos para cubrir sus gastos básicos. Advirtieron que mantendrán la movilización y que analizan endurecer las medidas si no se regularizan sus haberes.

Los funcionarios manifestaron que la acumulación de varios meses de salarios impagos los dejó sin margen económico para afrontar los gastos cotidianos, como la compra de alimentos, el pago de servicios y el sostenimiento de sus hogares. Señalaron que dependen de sus remuneraciones para mantener a sus familias y que la prolongada espera ya está generando una situación crítica entre los afectados.

Ante la falta de una fecha concreta para la regularización de los haberes, los manifestantes advirtieron que no están dispuestos a continuar indefinidamente con sus labores sin recibir el pago correspondiente.

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Los trabajadores cuestionan las explicaciones de la administración municipal sobre la falta de dinero y afirmaron que existen recursos para cumplir con las obligaciones salariales. Sin embargo, las autoridades comunales afirman que la institución atraviesa un déficit financiero y que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir todos los compromisos.

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El intendente de Villarrica, Ovidio Cuevas (ANR), reconoció que la situación se volvió prácticamente insostenible y señaló que la comuna realiza pagos parciales conforme ingresan recursos a las arcas municipales.

Baja recaudación y falta de crédito

Cuevas indicó que desde que asumió la administración, hace aproximadamente tres meses, logró pagar en dos ocasiones a los trabajadores afectados. No obstante, dijo que la recaudación municipal disminuye considerablemente durante esta época del año y que esa situación dificulta la regularización de los salarios.

Según el intendente, los ingresos de la Municipalidad pueden caer alrededor del 70 % durante estos meses, lo que reduce la disponibilidad de fondos para atender las obligaciones. Agregó que tampoco logró concretar un préstamo bancario que había solicitado para cubrir los salarios atrasados.

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El jefe comunal recordó que en años anteriores la Municipalidad recurría a créditos bancarios para afrontar el pago de remuneraciones durante los periodos de menor recaudación. Aseguró que este año no se concretó ningún préstamo destinado a ese fin, lo que agravó las dificultades de la actual administración.