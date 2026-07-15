Corte administrativo expone millonario déficit y presuntas irregularidades en la Municipalidad de Villarrica.

El informe fue presentado por el intendente Ovidio Cuevas (ANR) y su equipo técnico ante la Junta Municipal, donde expusieron los primeros resultados del proceso de revisión de la administración recibida.

Entre los principales hallazgos figura la inexistencia de balances financieros actualizados y la falta de documentación que respalde el estado de las cuentas bancarias de la institución, así como el manejo de recursos provenientes de Royalties y Fonacide.

Según el reporte, también se detectó una ejecución de gastos por encima de los límites autorizados y la falta de transferencia de recursos que, por disposición legal, debían remitirse a la Gobernación del Guairá y al Ministerio de Economía y Finanzas.

Otro punto considerado especialmente preocupante es la situación de los aportes jubilatorios descontados a funcionarios municipales. De acuerdo con la administración actual, esas retenciones no habrían sido transferidas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal desde comienzos de este año.

El asesor contable de la comuna, Vicente Benítez, afirmó que la administración recibió la Municipalidad prácticamente sin disponibilidad de efectivo en caja ni en cuentas bancarias. Señaló que la recaudación diaria apenas alcanza para cubrir gastos corrientes y resulta insuficiente para afrontar el pago de salarios.

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Explicó que la masa salarial mensual rondaba los G. 980 millones para una plantilla cercana a 400 funcionarios, cifra que calificó de insostenible frente al nivel actual de ingresos de la institución.

Incluso advirtió que, de mantenerse esa estructura hasta fin de año, la Municipalidad podría acumular una deuda cercana a G. 6.000 millones, trasladando el problema a la próxima administración.

Ante ese escenario, la Municipalidad ya inició la desvinculación de parte del personal contratado y analiza nuevas medidas de ajuste, argumentando que resulta imposible sostener una nómina salarial que supera ampliamente la capacidad de recaudación.

Benítez sostuvo además que las posibilidades de acceder a nuevos préstamos bancarios son reducidas, por lo que la principal apuesta de la administración será incrementar los ingresos mediante una campaña de regularización tributaria. En ese sentido, adelantó que se analiza promover una ordenanza para reducir multas e intereses de tributos municipales, buscando incentivar a los contribuyentes a ponerse al día con sus obligaciones.

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El asesor también reveló que la falta de transferencia del porcentaje correspondiente al impuesto inmobiliario impide actualmente que la Municipalidad reciba recursos de Royalties, situación que agrava aún más la situación financiera.

Mientras tanto, los trabajos de mantenimiento urbano continúan realizándose de manera limitada. Según explicó, tareas como el bacheo de calles se ejecutan principalmente gracias al aporte de vecinos y comerciantes, además de pequeñas erogaciones realizadas mediante el fondo de caja chica.

Por su parte, el director de Administración y Finanzas, Ricardo Quintana, afirmó que la prioridad inmediata será regularizar el pago de salarios del personal municipal. Recién después, indicó, se buscará cumplir con las obligaciones pendientes hacia proveedores para garantizar la continuidad de servicios esenciales como limpieza, mantenimiento y obras menores.