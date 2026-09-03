Villarrica: denuncian descalabro financiero en la Municipalidad

La Municipalidad de Villarrica quedó atrapada en una crisis financiera que amenaza con paralizar el funcionamiento de la institución, dijo el intendente Ovidio Cuevas (colorado cartista). Este asumió el cargo tras la renuncia de Magín Benítez (PLRA), el 3 de julio, para buscar su reelección.

Cuevas indicó que la comuna tiene casi G. 3.000 millones retenidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a la falta de documentación respaldatoria.

El balance financiero revela que durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 3 de julio fueron ejecutados G. 21.854.820.652, según precisó Cuevas.

Mencionó que la cifra adquiere mayor relevancia al considerar que, entre el 1 y el 3 de julio, la Municipalidad todavía recibió más de G. 726 millones en concepto de recaudación ordinaria. Dijo que, sin embargo, al producirse el cambio de administración, la caja municipal quedó prácticamente sin disponibilidad.

Anunció que ahora se busca determinar y documentar el destino de los recursos ejecutados durante la administración anterior.

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Uno de los principales obstáculos está en las rendiciones de cuentas, indicó Cuevas.

Agregó que la Municipalidad no cuenta con la totalidad de los comprobantes, facturas y documentos respaldatorios requeridos para justificar determinadas operaciones.

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Esta situación tiene una consecuencia directa: el MEF mantiene bloqueados casi G. 3.000 millones correspondientes a transferencias de Fonae y royalties, insistió el jefe comunal.

Aseguró que sin estos recursos, la Municipalidad pierde una importante fuente de financiamiento para afrontar sus compromisos.

Pago de salarios a cuenta gotas

El intendente Ovidio Cuevas dijo que la falta de liquidez ya golpea a los funcionarios municipales. Los trabajadores arrastran retrasos en el cobro de sus haberes y la administración actual debe recurrir prácticamente a la recaudación diaria para intentar mantener al día las obligaciones, expresó.

Hasta el momento, la comuna pudo abonar los salarios correspondientes a junio, pero continúan pendientes los haberes de julio y agosto para parte del personal. También se encuentran afectados los docentes de la Escuela Municipal de Artes y Danzas, quienes dependen de los recursos municipales para percibir sus remuneraciones, según los datos.

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El jefe comunal señaló que los pagos se realizan de manera fraccionada y conforme ingresan recursos a las arcas municipales. Esta situación genera conflicto con los funcionarios, debido a que la institución no dispone actualmente de suficiente liquidez para cumplir normalmente con sus obligaciones.

Deudas viejas bloquean préstamos

La Municipalidad tampoco tiene margen suficiente para recurrir a préstamos del sector privado. La comuna arrastra una deuda morosa superior a G. 1.000 millones que corresponde a la administración anterior, situación que dificulta el acceso a nuevos créditos bancarios, según Cuevas.

Así, la actual administración se encuentra ante un escenario financiero particularmente complejo. Los recursos del Gobierno central están bloqueados, la caja municipal quedó sin disponibilidad y las posibilidades de obtener financiamiento privado están restringidas por el nivel de endeudamiento.

Buscan destrabar fondos

El equipo técnico de la Municipalidad trabaja en la recuperación y regularización de los documentos necesarios para presentar las rendiciones pendientes ante el MEF, de acuerdo con lo que indicó el intendente Cuevas.

El objetivo es lograr que los fondos vuelvan a ser transferidos y disponer de recursos para atender las obligaciones más urgentes. Sin embargo, el proceso avanza con dificultades debido a la ausencia de documentación correspondiente a la gestión anterior, dijo el jefe comunal.

La crisis también abrió la posibilidad de que la Junta Municipal y el Ejecutivo recurran a organismos de control. Entre las alternativas analizadas se encuentra la presentación de denuncias ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público para que se investiguen las presuntas irregularidades y se determinen eventuales responsabilidades, mencionó Cuevas.

Intentamos hablar con el exintendente Magín Benítez para obtener su versión sobre las denuncias y cuestionamientos, pero no respondió nuestros mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a ellas.