Título falso de Hernán Rivas: imputan al exrector de la Universidad Sudamericana

El fiscal Julio Ortiz imputó por presunta estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso a Alejandrino Gonzalo Pedro Acuña Vázquez, quien ocupó los cargos de rector y administrador de la Universidad Sudamericana entre los años 2009 y 2015, mismo periodo en que supuestamente Hernán David Rivas Román fue alumno de la carrera de Derecho en la institución.

La presente causa inició con la denuncia presentada por los abogados Ricardo Daniel Sasiain e Hilda Vallejo, en representación de la Universidad Sudamericana; y de los nuevos administradores de la institución José María Manzoni Ramírez y Arturo Joaquín Peralta Vierci, en contra de Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez.

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Los denunciantes tomaron conocimiento a través de la sentencia que condenó a 8 años de cárcel a Hernán Rivas, dictada en fecha el 24 de septiembre de 2026, donde verificaron que entre 2009 y 2015 el ahora condenado figuraba como alumno de Derecho, sin haber cursado ni aprobado las asignaturas de la carrera; sin embargo obtuvo un certificado de estudios y el título de grado, emitidos por la universidad en base a documentos que se tenían a la vista y que dependían de la información que reportaban las filiales.

La denuncia resalta que Alejandrino Acuña, en su calidad de autoridad máxima de esa institución, habría dejado constancia en los registros y documentos académicos de la Universidad Sudamericana, hechos que no se corresponderían con la realidad, tales como la condición de estudiantes, aprobación de asignaturas y rendición de exámenes, valiéndose para ello del control de las dependencias, filiales, carreras y de las personas encargadas del registro y certificación.

Caso Rivas desnudó estafa por G. 450 millones, según fiscalía

El fiscal Julio Ortiz resalta en el acta de imputación que Alejandrino Acuña Vázquez, en su carácter de rector y administrador de la Universidad Sudamericana, en el mes de octubre de 2015, habría declarado falsamente una situación institucional diferente a la real, omitiendo a los nuevos administradores (José María Manzoni y Arturo Peralta Vierci) las graves irregularidades documentales y académicas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

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La imputación fiscal resalta que la conducta realizada por el imputado fue a los efectos de obtener un beneficio patrimonial indebido por la operación de traspaso; asegurándose con la entrega de documentaciones e información relativa a estudiantes de diversas carreras, como parte de los antecedentes institucionales existentes. Esto ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 450.000.000 a la institución universitaria.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público el perjuicio a la Universidad Sudamericana se dio en razón de que, a más del desconocimiento que provocó dicha disposición a los actuales responsables de la institución; a través del juicio oral a Hernán David Rivas Román, se verificó que el ahora exsenador colorado, entre los años 2009 y 2015, figuraba como alumno de la carrera de Derecho, sin haber cursado ni aprobado las asignaturas.

“Situación ésta que derivó en el total desprestigio y reputación académica de la Universidad Sudamericana con la pérdida de clientes, alumnos, cierres de filiales, entre otros lo cual generó un perjuicio patrimonial importante a los denunciantes”, resalta parte de la imputación fiscal.

Rivas, el “alumno fantasma”, condenado a 8 años

El 24 de setiembre de 2026, por Sentencia Definitiva N° 499, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo condenó a Hernán Rivas a 8 años de cárcel, por los hechos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso en la modalidad agravada.

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La esencia de todo lo probado en el juicio oral por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez es que Hernán Rivas no es abogado, ya que no cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre 2010 y 2015, como había afirmado el encausado, basándose en el titulo expedido por la institución, su certificado de estudios, el registro del título y la matrícula de abogado otorgada por la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el punto, la jueza María Fernanda García de Zúñiga, al momento de dar a conocer la sentencia, resaltó que Hernán Rivas fue un “alumno que solamente aparece en dos lugares, en un certificado de estudios y en un título”; en consecuencia lo calificó como un “alumno fantasma, cuyo supuesto paso por la universidad no dejó un solo documento de rastro”.

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La presidenta del Tribunal de Sentencia agregó que la magistrada que Hernán Rivas Román “no brindó ni una sola referencia académica que acredite su formación universitaria”, aludiendo a entrevistas en las que podía de forma espontánea mencionar aspectos de su tiempo en la universidad así como tampoco durante el juicio oral y público.