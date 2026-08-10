Caso Hernán Rivas: exdecano de Universidad Sudamericana declara que nunca lo vio estudiar

Se desarrolla este lunes en el Palacio de Justicia de Asunción la primera jornada del juicio oral y público al exsenador colorado cartista Hernán David Rivas, acusado por el Ministerio Público de supuesta de producción mediata y uso de un título universitario de contenido falso.

Según acusa la Fiscalía, el exsenador Rivas se habría valido de un título universitario emitido por la institución educativa privada Universidad Sudamericana, que certificaba –presuntamente de manera falsa– al parlamentario como graduado en la carrera de Derecho.

Rivas habría utilizado ese título para sustentar documentalmente en 2020 su designación como representante de la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de juzgar el desempeño de jueces y fiscales, que posteriormente llegó a presidir.

Declaró el exrector de la Universidad Sudamericana

Entre sus primeros testigos en el juicio que comenzó hoy, el Ministerio Público presentó como testigo al camarista Óscar Rodríguez Kennedy, quien fue decano de la Universidad Sudamericana durante el periodo de tiempo en que el exsenador Rivas supuestamente cursó allí sus estudios de Derecho y quien firmó el título y certificado de estudios del exparlamentario.

Lea más: JEM mira de “reojo” resoluciones en las que tuvo intervención Hernán Rivas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su declaración ante el Tribunal de Sentencia, Rodríguez Kennedy afirmó que no conoció ni cruzó palabras con Rivas durante el periodo en que supuestamente estudió en la universidad. De hecho, manifestó que nunca vio a Rivas siquiera en fotografías.

Según relató, conoció por primera vez a Rivas recién en 2020, cuando este lo visitó en su oficina del Tribunal de Apelaciones, Cuarta Sala, para comentarle que estaba teniendo problemas tramitando su título universitario con el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

“Le dije que nuestra obligación termina cuando se firma el título”, dijo el exrector universitario.

No sabe si certificado de estudios refleja la verdad

Rodríguez Kennedy admitió que personalmente no tiene constancia de que los datos consignados en el certificado de estudios de Rivas sean verdaderos. Dijo haber firmado el certificado y título universitario porque este fue validado por las autoridades educativas de la universidad.

Lea más: Juez ordena que el JEM publique resoluciones firmadas por el exsenador Rivas

Dijo desconocer también sobre qué trató la tesina que debería haber presentado Rivas para graduarse.

También comentó que, en 2016, junto con el entonces rector de la Universidad Sudamericana, Euclides Acevedo, verificó que numerosas filiales de la casa de estudios no reunían los requisitos mínimos para impartir esa carrera.

La Fiscalía también convocó a Acevedo para que declare como testigo en el marco del juicio.