Caso Conmebol: piden informes a banco Continental sobre fideicomisos con Nicolás Leoz

El equipo investigador conformado por los fiscales Christian Benítez y Luz Guerrero, es el que tiene a su cargo la Causa N° 9/2026 caratulada como “Personas innominadas s/ lavado de activos”, con relación a las operaciones fiduciarias hechas por el extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz Almirón (+), con el banco Continental.

En el marco de la investigación que se puso en marcha desde este lunes último, tras la apertura de la causa por el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, los agentes Benítez y Guerrero anunciaron la realización de las primeras diligencias, las cuales consisten en pedidos de informes a ser remitidos a la referida entidad bancaria.

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Así, los representantes del Ministerio Público buscan contar con mayores detalles sobre los fideicomisos –identificados como “MC1” y “NL” y “MC2”- y las condiciones en las que se dieron estas operaciones con bienes inmuebles pertenecientes a Nicolás Leoz con el banco Continental.

En ese contexto, en diciembre de 2016, se firmó un contrato de fideicomiso, entre Nicolás Leoz Almirón, quien en el mismo adquirió el carácter de fideicomitente, mientras que los representantes de Continental quedaron como fiduciarios y, como beneficiaria de la operación contractual quedó establecida María Clemencia Pérez de Leoz, esposa del fallecido dirigente de fútbol.

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Al respecto el fiscal Christian Benítez manifestó a ABC: “El Ministerio Público tiene que corroborar, primeramente si hay transacciones de tipo irregular, porque la sola existencia de una denuncia no puede ser considerada de buenas a primeras como que, necesariamente, hay algo de naturaleza ilegítima”.

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“Lo primero es corroborar si las operaciones fueron hechas con dinero que se haya obtenido de forma ilegítima o sino tiene una justificación legal”, añadió el agente investigador.

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Por otra parte, Benítez aclaró que esta causa no trata de operaciones en el Banco Atlas ni la Causa N° 6/2021 de la cual se desprende esta pesquisa. Resaltó que la presente investigación corresponde a una porción de hechos y transacciones distintas, que fueron llevadas a cabo por Nicolás Leoz con el banco Continental.

Los agentes designados para esta investigación actualmente analizan las documentaciones, relacionadas con la manifestación hecha por el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, así como de los que fueron arrimados por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce, al comunicar sobre esta porción fáctica.

Nicolás Leoz y su esposa constituyeron fideicomisos con banco Continental

El extitular de la Conmebol, Nicolás Leoz, era propietario de bienes inmuebles que, junto con su esposa, los fueron adquiriendo a partir del año 1993. En particular, hay inmuebles que los adquirió entre los años 2003 y 2006. Y estos inmuebles, que tenían como fin fraccionarse y lotearse, Leoz, a través de un contrato de administración y venta de lotes, los entrega, en ese marco a Inmobiliaria del Este (IDESA), según relató el abogado Yódice.

En ese sentido, Inmobiliaria del Este era la encargada de vender estos lotes y lo percibido por la venta, lo depositaba en las cuentas bancarias de Nicolás Leoz y cobraba una comisión por esas operaciones con los lotes.

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Hasta el 2020, los pagos por esas operaciones eran llevadas a cabo de manera directa, es decir, por depósito en efectivo. Sin embargo, desde el 2020, los mismos se realizan por la vía de las transferencias electrónicas, refirió en otro momento el profesional.

Es así que, en diciembre de 2016, se constituyeron dos fideicomisos de administración inmobiliaria ante el Banco Continental como entidad fiduciaria. En ese contexto, Nicolás Leoz y su esposa, María Clemencia Pérez de Leoz, comparecieron ante la referida entidad bancaria para constituir dos fideicomisos –identificados como “MC1” y “NL” y “MC2”- sobre inmuebles de su propiedad, que hoy son administrados por Inmobiliaria del Este y están destinados a su venta.

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Es a partir de ese acto que esos inmuebles pasan a ser parte del patrimonio autónomo del fideicomiso de administración inmobiliaria que los Leoz constituyeron en el banco Continental. En ese sentido, IDESA lo único que hace es mantener la figura contractual que le encarga administrar los citados inmuebles y venderlos.

Además, dentro de esa obligación, IDESA debe depositar en una cuenta fiduciaria en el banco Continental todo lo producido de la venta, a partir de la constitución de estos fideicomisos, detalló por último Yódice.