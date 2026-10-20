Concepción: pescadores intensifican jornadas antes de la veda

La duración de la veda pesquera del año 2026 será de 51 días. Faltan menos de dos semanas para el inicio de las restricciones. Esto hace que las personas dedicadas a esta actividad y que residen en la ciudad de Concepción y los alrededores redoblen sus trabajos.

El presidente de la Asociación de Pescadores Virgen del Rosario, Daniel Ferreira, dijo que hace algunos años se empezó a sentir la escasez de peces en la zona. “Ahora hay muchos pescados, principalmente surubí y pacú”, sostuvo.

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Agregó que muchos pescadores van por varios días a trabajar, pero que, al llegar nuevamente a Concepción, entregan los peces para su venta y van nuevamente al río. Ferreira explicó que se están intensificando los trabajos antes del inicio de la veda pesquera.

Subsidio

El líder de los pescadores mencionó que actualmente en la asociación que preside hay alrededor de 60 pescadores, pero que en la zona existen otras cuatro agremiaciones y unos 250 pescadores con las documentaciones requeridas para recibir el subsidio.