De “Hitler llegó alto” a “ponte guapa, pero no provocativa”: los polémicos contenidos en libros del MEC

Las críticas estallaron tras difundirse textos del programa EASE (Educación en la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que imponen patrones de conducta y vestimenta a las alumnas, además de incluir una benevolente valoración sobre el ascenso del nazismo. Dichos contenidos reavivaron las alarmas sobre el enfoque pedagógico oficial.

La senadora opositora Esperanza Martínez confrontó al ministro de Educación, Luis Ramírez, al señalar que los materiales atacan la salud sexual omitiendo la eficacia del condón, imponen un modelo de sumisión femenina e incluyen tareas que invitan a una especie de “justificación” de la ideología aria de Adolfo Hitler. Ante esto, exigió suspender de inmediato la distribución del material. Fue esta mañana durante la sesión bicameral del Congreso sobre presupuesto educativo.

Durante su exposición, la legisladora leyó pasajes de un relato incluido en los textos donde se contrapone el nacimiento de dos niños: una niña con síndrome de Down —cuyo destino, según el relato, fue quedarse en casa a cuidar a su madre— y Adolfo Hitler, a quien expone como un niño “normal”, al compararse con la niña con síndrome de Down. Ciertamente, se trata de un enfoque altamente discriminatorio en términos de inclusión.

Martínez cuestionó duramente la consigna de evaluación del manual, la cual pide a los estudiantes analizar qué “virtudes” pudo haber visto Hitler en los alemanes y qué “defectos” en los judíos para “justificar su actuar”. La legisladora alertó que este tipo de trivias naturaliza discursos de odio y supremacismo ideológico en las aulas. La historia sobre Hitler se encuentra en una de las páginas del libro que corresponde al tercer año de la Educación Media.

Ataque a la salud sexual en el MEC: omiten la eficacia del condón y demonizan su uso

Otro de los puntos críticos señalados en la intervención parlamentaria es el abordaje de la salud sexual y reproductiva dentro del programa EASE. Según la denuncia, el material educativo presenta al preservativo y al látex con un enfoque exclusivamente negativo, enfocándose en posibles fallas, roturas o alergias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martínez recriminó al ministro que se omita el porcentaje de eficacia científica del condón en la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el VIH y embarazos no planificados, un recurso fundamental para la planificación familiar en sectores de menores recursos.

La denuncia también abarca la promoción de roles de género y la enseñanza de la “obediencia” a los menores. “Quieres que un chico te respete y valore tu carácter, tu inteligencia y tu modo de ser: ponte guapa pero no provocativa”, se lee en una de las páginas del libro que corresponde al noveno grado de la Escolar Básica.

Se trata de un enfoque que, según legisladoras y colectivos de familias, traslada la responsabilidad de la violencia y el acoso hacia la vestimenta y el comportamiento de las menores, perpetuando estereotipos machistas, reclamó Martínez. Esto, en un contexto cargado por la ola de feminicidios como los de Deisy Paola, asesinada a balazos por su ex pareja el 8 de octubre de este año.

MEC: El machismo y un peligroso condicionamiento de los derechos de la niñez

La controversia sobre los materiales del programa EASE del MEC se extiende además a la promoción de estereotipos de género y a la distorsión de las garantías infantiles. Padres de familia denunciaron ante ABC que, en el libro del tercer grado de la Educación Escolar Básica (páginas 20 y 21), se subordina el goce de los derechos al cumplimiento de deberes u obediencia.

A través de ilustraciones, el texto plantea a niños de 8 y 9 años que si no cumplen sus tareas o normas “no pueden respetar sus derechos”. Una de las madres consultadas por ABC expresó su preocupación de manera categórica: “Este contenido de los derechos de la niñez también es preocupante, porque condiciona. Si cumplís tus deberes tendrás derechos. Sin embargo, sabemos que los derechos son inalienables”.

Los reclamos advierten que este enfoque viola la Constitución Nacional y las convenciones internacionales sobre la infancia, al instaurar en las aulas la falsa premisa de que los derechos humanos son negociables y no inherentes a la persona.

MEC: polémicos libros fueron diseñados con sector religioso y “provida”

La controversia sobre los materiales educativos expone además su origen ideológico. El programa Eease es una adaptación del esquema denominado “12 Ciencias para la afectividad y la educación sexual”, escrito por la ecuatoriana María Judith Turriaga, y que ya había recibido numerosas denuncias por su sesgo religioso, falta de rigor científico y enfoque machista.

La revisión y edición para Paraguay estuvo a cargo de la llamada Mesa Técnica de Padres (MTP), una instancia conformada por organizaciones religiosas autodenominadas “provida” y “profamilia”, lideradas por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante de la organización estadounidense Capitol Ministries y figura de estrecha cercanía con el ministro Luis Ramírez.

“Detrás de la burrada y del odio hay un feroz negocio. Unos cuantos pillos se están aprovechando del miedo y la intolerancia para llenarse los bolsillos”, denunció esta tarde la senadora Esperanza Martínez en redes sociales.

Pariente de Santiago Peña había sido adjudicado para la impresión de polémicos materiales

La controversia sobre el contenido del plan Ease reflota además los cuestionamientos sobre el origen y la adjudicación de estos libros. La impresión y distribución de los textos forma parte de un millonario contrato de US$ 7,3 millones (G. 49.904 millones) financiado por Itaipú Binacional a través de la OEI, con especificaciones técnicas diseñadas por el propio Ministerio de Educación.

La licitación fue adjudicada a la firma Atlas Representaciones S.A., cuyo director general es Fernando Moreira, casado con Silvia “Chichi” Gadea, prima cercana de la primera dama Leticia Ocampos y del presidente de la República, Santiago Peña.

En su momento, gremios que incluyen a más de 40 editoriales nacionales, dentro de la Cámara Paraguaya del Libro (Capel) y la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) denunciaron indicios de favoritismo y direccionamiento en el proceso del MEC.

En numerosas ocasiones, ABC intentó acceder de manera anticipada a estos insumos, solicitando formalmente al ministro de Educación, Luis Ramírez, que compartiera los contenidos antes de su distribución a las escuelas públicas. Sin embargo, el pedido solo recibió promesas que jamás se cumplieron.