La reacción de la Comunidad Judía del Paraguay sobre polémicos materiales del MEC

El presidente de la Comunidad Judía del Paraguay, Humberto Ismajovich, confirmó que se remitió una nota al ministro de MEC, Luis Ramírez, con el fin de solicitar una audiencia para abordar los polémicos materiales del programa EASE (Educación en la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela) donde se hace referencia a que Adolf Hitler “llegó alto”.

En el escrito se menciona la “sorpresa y preocupación máxima” de la comunidad por el material distribuido y destinado al tercer curso de la media.

“En particular hemos tomado conocimiento de ejercicios pedagógicos y textos didácticos que abordan la figura de Adolf Hitler y la historia del Holocausto de una manera profundamente inadecuada, banalizando o relativizando el sufrimiento del pueblo judío mediante consignas que inducen a buscar ‘defectos en los judíos’ o ‘virtudes’ en el régimen nazi”, afirman.

Al respecto, aseguran que un enfoque como el mencionado “no solo distorsiona la verdad histórica”, sino también transmiten “mensajes peligrosos e inaceptables para la formación ética y ciudadana de los estudiantes paraguayos”.

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Odio y antisemitismo en crecimiento

La comunidad también sostiene que actualmente el odio y el antisemitismo “está en crecimiento constante en Paraguay y el mundo”.

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A la vez Paraguay aboga a través del Poder Ejecutivo ser miembro observador de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), “reafirmando la importancia del compromiso internacional con la memoria, la educación y la prevención del odio”.

Según la comunidad, los materiales contradicen abiertamente los estándares y la definición de antisemitismo adoptada por la IHRA, por lo que estos no pueden ser materiales que sean distribuidos en las escuelas públicas o privadas del país.

Por lo mencionado, la Comunidad Judía del Paraguay acudió a una audiencia con el Ministerio con estos objetivos:

Exponer los argumentos técnicos respecto al impacto negativo de estos materiales

Solicitar el retiro inmediato de los mismos de las aulas

Ofrecer su colaboración e instar al establecimiento de mecanismos de revisión curricular rigurosos en materia de educación sobre el Holocausto y los derechos humanos alineados a los compromisos asumidos ante el IHRA.

Finalmente, aseguran que “solo a través de la educación en las escuelas y colegios” se va a poder “erradicar la cultura del odio” al igual que favorecer la convivencia entre los seres humanos en Paraguay y en el mundo.

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