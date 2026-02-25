Obras inconclusas y Hambre Cero: Sinadi advierte a intendentes y gobernadores

Esta semana comenzaron las clases en el sector público y en muchas escuelas y colegios las obras de mejora continúan en marcha, forzando a estudiantes a la virtualidad. Esto está siendo observado por el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), cuyo titular, Miguel Marecos, precisó que 4.000 instituciones fueron intervenidas e indicó que, según la promesa del ministro de Educación, para abril estarán culminados los trabajos en el marco del proyecto Letrina Cero.

Lea más: Itapúa: inician clases con riesgo de desplome de techo en un colegio de Coronel Bogado

Marecos señaló que esperan que la virtualidad dure, como máximo, dos meses, ya que, según dijo, la pandemia demostró que el sistema educativo paraguayo no está preparado para mantenerse bajo esa modalidad, especialmente por las deficiencias en la conectividad.

Consultado sobre si existe un problema de gestión y administración por parte del Ministerio de Educación, dijo que se debe tener en cuenta que las obras impulsadas en instituciones educativas cuentan con tres fuentes de financiamiento, por lo que la responsabilidad del control debe recaer sobre todos los organismos involucrados con el fin de presionar a las empresas para que cumplan con los plazos de entrega.

Lea más: Obras en ejecución y falta de previsión retrasarán el inicio de clases para primer curso en Ayolas

Politización del programa Hambre Cero

Miguel Marecos comentó que detectaron una injerencia político partidaria en el marco del proyecto Hambre Cero y citó como ejemplo el distrito de Tacuatí, donde, según dijo, varias cocineras que trabajaron el año pasado no fueron contratadas y en su reemplazo entraron otras que supuestamente responden a un equipo político específico.

“Les advertimos a los intendentes que vamos a ser celosos custodios a nivel país”, señaló Marecos, quien informó que ya están trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social con el fin de canalizar las denuncias de posibles irregularidades en ese sentido.