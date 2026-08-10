Desindexación del salario mínimo podría presentarse en setiembre, según ministra de Trabajo

Desde el Poder Ejecutivo anunciaron que buscan presentar un proyecto de ley orientado a la “desindexación” de impuestos, tasas, contribuciones y multas que actualmente se encuentran ligadas al jornal mínimo legal en Paraguay.

La iniciativa apunta a frenar el impacto inflacionario colateral que se genera cada vez que se oficializa el reajuste anual del salario de los trabajadores, según indican desde el gobierno.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, dijo hoy tras una reunión con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que el proyecto de desindexación del salario mínimo ya está prácticamente listo y lo presentarían en mediados o finales de setiembre.

“Llevamos cuatro reuniones, dos técnicas y dos políticas en el Consejo Consultivo Tripartito. Ya está prácticamente listo el proyecto de desindexación, donde se desacopla los aumentos del salario mínimo de impuestos, tasas, contribuciones y otros”, indicó.

Lea más: Gobierno anuncia proyecto de ley para desindexar multas e impuestos del salario mínimo

Restricción de licitaciones a empresas incumplidoras

Recalde agregó que también están hablando de la modificación de los límites de embargabilidad y un proyecto con el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, sobre crear un registro de empresas infractoras proveedoras del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hemos observado que tenemos muchísimos sumarios y muchísimas multas e infracciones a proveedores del Estado; sin embargo, continúan participando sin ningún tipo de impedimento legal, sobre todo en el sector de limpieza, de guardia de seguridad y de otros proveedores también que prestan servicios”, detalló.

Contó que con la propuesta buscan endurecer las sanciones e implementar restricciones de participación por incumplimientos de la normativa laboral en derechos fundamentales o cumplimiento de salario o incluso descuentos indebidos a los trabajadores.

“Nosotros hemos hecho procedimientos el fin de semana en varias empresas y es una práctica constante que se le descuente al trabajador de su salario una vez depositado, y son proveedores del Estado. También empresas privadas, que son prácticas que hemos detectado y que hemos sancionado, cadenas gigantescas del gremio de farmacias, donde los trabajadores por falta de inventario, por pérdida de mercaderías, le hacen factura y se le hacen descuentos”, lamentó.

Lea más: IPS: ministra de Trabajo presenta informe sobre empresas de limpieza

Plantean sanciones a proveedores del Estado incumplidores

Entre las sanciones más severas que plantean serían las multas y por otro lado restringir la participación en licitaciones por incumplimiento.

Afirmó que como Estado cuenta con varias leyes de incentivo para que los empresarios puedan generar empleo y citó como ejemplo la deducción de impuestos, o que el Comité de Inversiones reduce también las tasas de importación; sin embargo, cuando observan el cumplimiento de la normativa laboral, cuyo fin principal es la generación de empleo, está en un nivel muy bajo.

“Nosotros tenemos que corregir eso como Estado, tenemos que trabajar todos juntos y tenemos que establecer leyes y sanciones más severas para este tipo de incumplimiento. Yo sé que a muchos no le va a gustar, pero tenemos que ir en esa línea. No queremos desincentivar la inversión, no queremos desincentivar el empleo, pero hay empresas cumplidoras, empresas que tienen en regla todos sus documentos y esto hace que haya competencia desleal también desde el punto de vista laboral”, sostuvo.

Sobre posibles cambios a los parámetros para establecer los reajustes del salario mínimo, dijo que están trabajando en las propuestas, pero aún no quiso adelantar nada, ya que las mismas se tratan en el Consejo Consultivo Tripartito.