MEF dice que carece de recursos para reajuste salarial al personal de salud en el PGN 2027

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, habló sobre las exigencias presupuestarias de los gremios de salud no médicos que agrupan a unos 26.000 funcionarios administrativos, técnicos y bioquímicos, que reclaman una asignación de 140 millones de dólares.

El titular de la cartera económica indicó que no existe margen financiero para cubrir dicho pedido en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027.

Lovera explicó que la prioridad del Gobierno para el próximo año es lograr la estabilización financiera de la cartera sanitaria, saldando deudas históricas con farmacéuticas e insumos, de modo a responder plenamente a la demanda ciudadana en los hospitales públicos.

“El presupuesto 2027 debería ser el que estabilice lo que hace al Ministerio de Salud en materia de la demanda ciudadana de insumos, medicamentos, servicios con lo cual. Entendemos nosotros que el 2028 estaríamos con un espacio para poder responder a otros sectores diferentes”, señaló.

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Al ser repreguntado sobre si es un hecho que dichos reclamos salariales no podrán ser atendidos el año entrante, el secretario de Estado enfatizó: “Para el 2027, en el escenario que tenemos, es imposible”.

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Ajuste y techo presupuestario rígido

El ministro diferenció esta situación del acuerdo alcanzado previamente con el sector médico, detallando que en dicho caso los recursos surgieron de optimizaciones internas dentro del propio Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) al adjudicar nuevos contratos a menores precios.

En cuanto a la seguidilla de pedidos de aumentos formulados por otras instituciones del Estado, como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, que en conjunto suman más de 220 millones de dólares, Lovera remarcó que el proyecto del Ejecutivo refleja estrictamente la capacidad real de recaudación del Estado paraguayo.

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“El presupuesto que nosotros hemos presentado es el presupuesto que comprometemos o que entendemos nosotros que puede ser financiado durante el año 2027″, expresó Lovera.

Para finalizar mencionó que si existiese algún tipo de nuevos gastos que se quiera incorporar, “va a tener que ser a través de una reasignación dentro del mismo presupuesto, porque eso que estamos reflejando en el proyecto es lo que es la capacidad de recaudación que tiene el Estado para el 2027”.