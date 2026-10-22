PGN 2027: MEF defenderá su presupuesto este jueves ante la Bicameral y arrancan las deliberaciones

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) concluirá sus sesiones informativas este jueves con el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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PGN 2027: MEF comparecerá e iniciarán las sesiones deliberativas

La jornada arrancará a las 09:00 con la comparecencia del ministro del MEF, Óscar Lovera quien deberá presentar y defender sus previsiones de ingresos y gastos ante los 25 representantes del Senado y 26 de Diputados que conforman la CBP.

Para la jornada también se prevé que inicien las sesiones deliberativas de la CBP, sin horario definido. Las otras fechas previstas son el lunes 26 y jueves 29 de octubre, sin horario confirmado. Estas reuniones forman parte de la etapa informativa del estudio del PGN 2027.

¿Qué instituciones ya defendieron sus presupuestos?

El pasado 7 de septiembre se realizó la integración de la mesa directiva de la CBP y la presentación del proyecto del PGN 2027 por parte del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

La siguiente semana, el lunes 14 de septiembre el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Tadeo Rojas defendió su presupuesto.

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Así también lo hicieron el lunes 21 de septiembre los titulares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes y Derlis León, respectivamente.

Ese mismo día, pero por la tarde, hiceron su parte la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez.

En tanto que, el jueves 08 de octubre, el rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), Clarito Rojas Marín representó a las autoridades de las 9 universidades públicas. También participó la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera representando a su casa de estudios.

Así también, el lunes 12 de octubre defendieron las autoridades Carlos Giménez y Walter Gutiérrez del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), respectivamente.

Ese mismo día por la tarde, hicieron lo suyo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, titular del Ministerio Público.

El jueves 15 de octubre fue el turno de los titulares del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, el general de Ejército (R) Óscar González y Enrique Riera, respectivamente.

El lunes 19 de octubre se presentaron los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín.

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