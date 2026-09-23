Nombramientos y reajuste salarial: enfermeros y bioquímicos protestan frente a Salud

En la mañana de este miércoles, una gran cantidad de trabajadores de la salud se movilizaron frente a la sede del Ministerio de Salud en Asunción para hacer escuchar sus exigencias. La jornada de protesta reúne principalmente a dos sectores del personal de blanco: por un lado, el gremio de enfermería, que reclama el nombramiento formal de sus profesionales, y por otro, la Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP).

Las representantes del sector de enfermería, como las licenciadas Belén Villanueva y Romina Báez, denunciaron que un grupo de 624 trabajadores quedó completamente fuera del proceso de incorporación a la nómina oficial, a pesar de haber cumplido todos los requisitos exigidos por la institución sanitaria.

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“Exigimos nuestro nombramiento. No recibimos una respuesta, figuramos en la lista de elegibles que se presentó pero quedamos fuera. No fuimos seleccionados para el nombramiento. Somos 624 los que quedamos fuera. Había un compromiso de que 7.000 iban a ser nombrados pero no se cumplió con nosotros”, expresó la Lic. Belén Villanueva.

Enfermeros cuestionan descuentos de jubilación sin estar nombrados

Por otro lado, las profesionales señalaron una situación irregular: se les está aplicando un descuento del 20% en sus salarios para la caja jubilatoria, un porcentaje que corresponde formalmente al personal nombrado.

“Nos están descontando hace tres meses el 20% de nuestro salario en concepto de jubilación y no figuramos en el nombramiento que nos corresponde por ley”, afirmó la representante.

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Asimismo, remarcaron que la convocatoria tiene alcance a nivel nacional, sumando el respaldo de enfermeros de diversos departamentos del país y advierten que, de no obtener un cronograma claro, podrían iniciar medidas extremas como una huelga de hambre o encadenamientos frente a la sede del Ministerio.

“Estamos de todo el país. Hay gente de Guairá, hay gente de Misiones, de Itapúa, Concepción, de acá de Central... de todo el país prácticamente estamos. La Asociación de Salud Unida y Afines es la única asociación que nos está acompañando en esta lucha que estamos haciendo”, afirman.

El reclamo del sector bioquímico: mejores condiciones laborales y dignificación salarial

Por su parte, Laila Peña, vocera de la UBP (Unión de Bioquímicos del Paraguay) y representante del departamento de Itapúa, expuso la difícil situación que atraviesan los laboratorios públicos. El gremio señala que sus salarios llevan 14 años congelados, lo que provocó una pérdida del 77% de su poder adquisitivo. Por ello, exigen una dignificación salarial que se fije en 2,5 salarios mínimos, la provisión constante de insumos y reactivos para los pacientes, más contrataciones de personal y mejores condiciones de trabajo.

Los bioquímicos explicaron que, a diferencia de los médicos, ellos solo pueden acceder a un único rubro salarial por 21 horas de trabajo a la semana. En el caso de los trabajadores contratados, el ingreso ni siquiera alcanza el sueldo mínimo luego de aplicarse los descuentos legales. Para respaldar su pedido, el gremio elaboró un estudio económico que demuestra que la inversión para ajustar sus sueldos representa únicamente el 0,06% del Presupuesto General de la Nación.

“Venimos del gremio UBP, la Unión de Bioquímicos del Paraguay. Somos 950 socios activos que nos autoconvocamos hoy. Venimos a pedir mejoras laborales por nuestros pacientes, venimos a pedir la reivindicación salarial. Estamos luchando por la dignificación humana. Estamos pidiendo condiciones laborales y dignificación salarial; hace 14 años nuestro salario se encuentra congelado. Venimos a que el ministro vea la cantidad que somos”, manifestó la vocera Laila Peña.

Posibilidad de una medida de fuerza nacional

Tras haberse reunido el día de ayer con el ministro de Salud, Isaías Fretes, manifestantes prevén marchar esta mañana hasta el Congreso Nacional para entregar su propuesta económica a la Comisión de Crisis.

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Ante el descontento generalizado, la Unión de Bioquímicos del Paraguay convocó a una asamblea extraordinaria a las 11:00 para someter a votación de sus socios la posibilidad de ir a un paro nacional.

“A las 11:00 tenemos nuestra asamblea extraordinaria, donde le vamos a comunicar a los socios que existe la posibilidad de irnos a huelga y vamos a votar. Si tenemos mayoría de votos tendríamos que declarar paro nacional, eso implica parar el 100% de laboratorios, porque nuestro gremio tiene asociado el 90%. Y sí, si tenemos que llegar al 100% vamos a llegar y convocaríamos el paro nacional”, confirmó Peña, aclarando que los servicios de urgencias estarán garantizados.