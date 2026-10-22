Piden construir aulas en una comunidad indígena de Maracaná

En el transcurso de esta semana, la comunidad educativa de la Escuela Básica Nº 8441 de la comunidad indígena Yapy Piro’y del distrito de Maracaná recibió la visita de una comitiva de la Organización OTEP-Auténtica, encabezada por el dirigente sindical Darío Flecha. Los representantes de este gremio entregaron mobiliario recuperado de otras escuelas.

La institución educativa fue habilitada en 2025 y funciona con la modalidad plurigrado en el turno mañana, con 20 alumnos, del primer al sexto grado.

Desde su habilitación, las clases se desarrollan en un improvisado galpón construido por los lugareños.

En cuanto a las prioridades más urgentes, el profesor y director de la referida escuela, Fermín Vera Portillo, señaló que el local escolar necesita, en primer lugar, por lo menos un aula móvil mientras se consiguen los recursos para construir una infraestructura propia. Actualmente dan clases en un galpón con techo de chapa y sin paredes.

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Piden condiciones dignas para la educación de los niños indígenas

El dirigente sindical de la OTEP-Auténtica, Darío Flecha, por su parte, manifestó que la comunidad Yapy Piro’y, del distrito de Maracaná, reclama a las autoridades condiciones dignas para la educación de los niños y niñas, establecidas en la Constitución Nacional como un derecho inalienable de cada paraguayo y paraguaya.

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El líder de la comunidad Yapy Piro’y, Agustín Vera Piris expresó que aguardan obtener respuestas favorables al pedido de los pobladores de la comunidad. El propósito es que los niños puedan estudiar en un lugar seguro, con aulas, mobiliario en buenas condiciones y materiales didácticos, entre otros recursos, aseveró.

Pedido en la microplanificación

La supervisora pedagógica de la zona, Filomena Portillo de Vera, informó que el pedido de aulas para el local educativo ya fue enviado al Ministerio de Educación a través del sistema de microplanificación. Solo se espera que los encargados del área de infraestructura del MEC tomen las decisiones adecuadas respecto al caso, subrayó.