Nacionales
22 de octubre de 2026 - 17:49

Piden construir aulas en una comunidad indígena de Maracaná

Grupo de niños sentados en escritorios de madera, durante el desarrollo de las clases en escuela indígena de Maracaná
Alumnos desarrollan sus clases bajo un galpón construido por la comunidad indígena Yapy Piro’y, del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú.Sergio Escobar

Pobladores de la comunidad indígena Yapy Piro’y, del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, reclaman la construcción de aulas para la Escuela Básica Nº 8441.

Por Sergio Escobar Rober
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En el transcurso de esta semana, la comunidad educativa de la Escuela Básica Nº 8441 de la comunidad indígena Yapy Piro’y del distrito de Maracaná recibió la visita de una comitiva de la Organización OTEP-Auténtica, encabezada por el dirigente sindical Darío Flecha. Los representantes de este gremio entregaron mobiliario recuperado de otras escuelas.

La institución educativa fue habilitada en 2025 y funciona con la modalidad plurigrado en el turno mañana, con 20 alumnos, del primer al sexto grado.

Actualmente los alumnos estudian bajo este precario galpón sin pared de la comunidad
Alumnos realizan sus estudios en un galpón improvisado, ubicado en un área rural de la comunidad Yapy Piroy.

Desde su habilitación, las clases se desarrollan en un improvisado galpón construido por los lugareños.

En cuanto a las prioridades más urgentes, el profesor y director de la referida escuela, Fermín Vera Portillo, señaló que el local escolar necesita, en primer lugar, por lo menos un aula móvil mientras se consiguen los recursos para construir una infraestructura propia. Actualmente dan clases en un galpón con techo de chapa y sin paredes.

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Piden condiciones dignas para la educación de los niños indígenas

El dirigente sindical de la OTEP-Auténtica, Darío Flecha, por su parte, manifestó que la comunidad Yapy Piro’y, del distrito de Maracaná, reclama a las autoridades condiciones dignas para la educación de los niños y niñas, establecidas en la Constitución Nacional como un derecho inalienable de cada paraguayo y paraguaya.

El líder de la comunidad Yapy Piro’y, Agustín Vera Piris expresó que aguardan obtener respuestas favorables al pedido de los pobladores de la comunidad. El propósito es que los niños puedan estudiar en un lugar seguro, con aulas, mobiliario en buenas condiciones y materiales didácticos, entre otros recursos, aseveró.

Pedido en la microplanificación

La supervisora pedagógica de la zona, Filomena Portillo de Vera, informó que el pedido de aulas para el local educativo ya fue enviado al Ministerio de Educación a través del sistema de microplanificación. Solo se espera que los encargados del área de infraestructura del MEC tomen las decisiones adecuadas respecto al caso, subrayó.