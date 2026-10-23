Caso Narcojet: disponen cerrojo financiero a cuatro procesados

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dictó la aplicación de medidas de carácter real sobre cuentas bancarias y de cooperativas, así como también sobre vehículos, que estén registrados a nombre los imputados por narcotráfico en el caso conocido como narcojet.

Cabe recordar que en esta causa fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla el 9 de octubre pasado, Víctor Emanuel Fernández Arce; Herman Cecilio Melgarejo Morales; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, por hechos relacionados al narcotráfico, realización por funcionarios encargados de la prevención de ilícitos, coacción y soborno agravado.

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Las medidas dispuestas por la magistrada consisten la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, así como el bloqueo de las cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en bancos, financieras, casas de créditos y cooperativas a nombre de los procesados, según refiere el Auto Interlocutorio (AI) N° 223.

En este contexto, la jueza Montanía ordenó librar oficios para el cumplimiento de estas medidas, a la Dirección General de los Registros Públicos, Dirección Nacional de Catastro, Dirección del Registro de Automotores, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y por su intermedio al Registro Aeronáutico Nacional (RAN), a SENACSA, a la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay y al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

Fiscalía sospecha que ganancias por narcotráfico estarían depositadas en cuentas

De acuerdo con lo resaltado en el AI N° 223, la agente fiscal Ingrid Cubilla solicitó la aplicación de las referidas medidas cautelares de carácter real, ante la “existencia de una sospecha razonable de que los bienes muebles e inmuebles, así como el dinero en efectivo que pudieran estar depositados en bancos, financieras, casas de créditos y cooperativas a nombre de los imputados, podrían ser producto del beneficio económico de las actividades ilícitas”.

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En tal sentido, la Fiscalía detalló que a Víctor Emanuel Fernández Arce, se le atribuye, ante su vinculación con la empresa “MUNSER FBO”, haber intervenido activamente en las gestiones logísticas destinadas a posibilitar la recepción de la aeronave Challenger 604 (matrícula N116HL), y sus ocupantes.

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Igualmente, a Fernández Arce, se le sindica haber participado en forma directa en las operaciones materiales de extracción y desplazamiento de los bolsones cargados con un total de 263,7 kilos de marihuana premium, en forma conjunta con el co-procesado José María Fernández Vera, el 30 de mayo de 2026.

Sobre el imputado Herman Cecilio Melgarejo Morales, la Fiscalía los sindica haber intervenido en su calidad de despachante de vuelo, además de haber participado en las gestiones operativas y administrativas sobre la recepción del lujoso jet. En este sentido, habría realizado llamadas telefónicas y de gestión dirigidas a evitar la verificación de los bolsos y obtener su liberación.

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A modo de frustrar la inspección, Herman Melgarejo, supuestamente habría contactado al militar encargado del control y habría recurrido al co-imputado Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, quien era Subgerente de Seguridad de la DINAC, para que intercediera ante el Mayor Emilio Gustavo Sostoa Martínez, transmitiéndole la petición de liberación de la carga, acompañada del ofrecimiento de un premio o recompensa económica.