Narcojet: jueza envía a prisión a últimos imputados por la Fiscalía

Los cuatro detenidos y procesados en el marco de la operación “Insider”, en prosecución al caso narcojet que llegó a Paraguay con 263,7 kilos de marihuana premium en mayo pasado, cumplirán prisión preventiva por orden de la jueza de garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 215.

La magistrada dispuso, el sábado último, tras llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas, que los cuatro primeramente cumplan la medida cautelar en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y luego pasen al Centro Nacional de Prevenidos (ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú).

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Por este caso, la fiscala Ingrid Cubilla imputó al supervisor de operaciones de la firma Munser FBO Víctor Emanuel Fernández Arce por los hechos de introducción al territorio nacional de drogas (art. 21), llevar a cabo en territorio paraguayo actividades para la remisión de sustancias (art. 26), asociación criminal (art. 42) según la Ley N° 1.340/88, en calidad de co-autoría.

Para el despachante de vuelo Hermann Cecilio Melgarejo Morales, la imputación versa sobre los ilícitos tipificados en los artículos 21, 26 y 42 de la Ley N° 1.340/88, en calidad de co-autoría; así como la omisión de tomar providencias para la comisión de hechos punibles en calidad de funcionario (art. 40) de la Ley N° 1.340/88, en calidad de cómplice; coacción (art. 120) y soborno agravado (art. 303), como autor, según el Código Penal.

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Por otra parte, José María Fernández Arce está procesado por los ilícitos penalizados por los artículos 21, 26 y 42 de la Ley N° 1.340/88; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, subgerente de Seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, fue imputado por asociación criminal (art. 42) y soborno agravado (art. 303).

Narcojet: ¿Qué hicieron los imputados?

De acuerdo con los datos expuestos en la imputación, José María Fernández Vera, Víctor Emanuel Fernández Arce y Herman Cecilio Melgarejo Morales habrían participado en el recibimiento del lujoso jet Challenger 604, con matrícula N116HL, la tripulación, los pasajeros y la carga ilegal, el 29 de mayo.

Al día siguiente, 30 de mayo, José María Fernández Vera y Víctor Emanuel Fernández Arce supuestamente actuaron directamente en la descarga de la droga, que estaba distribuida en varios bolsos declarados como instrumentos musicales, así como también en el intento de ocultamiento de la mercancía en una camioneta en la que pretendían sacarla del aeropuerto.

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Sin embargo, justo cuando estaban en esa tarea de trasladar la marihuana desde el avión a la camioneta, apareció en el hangar un militar de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) que se percató de la sospechosa maniobra.

Este militar pidió revisar los bolsones, pero José María Fernández Vera y Víctor Emanuel Fernández Arce supuestamente se negaron y recurrieron al controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales, a quien llamaron por celular y luego le pasaron el teléfono al militar que pretendía controlarlos en el hangar.

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En esa comunicación, el controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales habría solicitado al militar que liberara la carga e incluso supuestamente le ofreció un regalo. Como el militar aparentemente se negó, el funcionario de Dinac supuestamente le advirtió que todos se complicarían e incluso le preguntó si tenía familia, como una especie de amenaza solapada.

Como el militar de la FAP no accedió al pedido e insistía en revisar la carga, el controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales habría recurrido entonces al entonces subgerente de Seguridad del aeropuerto, Gustavo Adolfo Sandoval Lamas.

En la primera comunicación telefónica entre estos, el controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales habría pedido al subgerente Gustavo Adolfo Sandoval Lamas que también llamara a los jefes del militar “molestoso” para que le ordenaran que liberara la carga.

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Efectivamente, el subgerente Gustavo Adolfo Sandoval Lamas llamó supuestamente a uno de los jefes militares encargados de la seguridad en la zona de hangares y le pidió que ordenara la liberación de la carga, a cambio de un premio o recompensa.

Como en ese momento ya habían intervenido otros funcionarios y ya era imposible liberar la carga, el subgerente Gustavo Adolfo Sandoval Lamas supuestamente volvió a llamar después al mismo jefe militar como para convencerlo de que no tenía nada que ver con la droga, desentendiéndose del tema y diciéndole que no sabía por qué el controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales lo llamó en ese momento crítico.

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Bajo todos estos elementos colectados durante la fase de investigación, fue que la Fiscalía ordenó la detención de los cuatro hombres, quienes fueron imputados y actualmente están procesados con prisión preventiva.