Avión utilizado para el transporte de marihuana premium está valorado en unos US$ 4.000.000

El domingo último fue interceptado un jet cargado con marihuana premium procedente de la ciudad de Miami, Estados Unidos, pero que hizo una escala en Panamá. El procedimiento que se enmarcó en el Programa Colibrí tuvo lugar en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de la ciudad de Luque.

Se trata de una aeronave Bombardier Challenger 601-3A, con matrícula N116HL, un jet de tipo ejecutivo cuyo valor de mercado oscila actualmente entre los US$ 1.500.000 a US$ 4.000.000, según las horas de vuelo que ya haya registrado el vehículo aéreo. Sin embargo, al momento de su lanzamiento en 1987, su valor era de unos US$ 19.000.000.

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Dicha aeronave fue interceptada cuando se llevaba a cabo la descarga de ocho bolsones, que estaban siendo descargadas del avión y cargadas a una camioneta para su transporte. En los bolsos estaban distribuidas varias placas de marihuana premium que al momento de su pesaje totalizaron 261,6 kilos.

De acuerdo con las estimaciones hechas por los investigadores, el tipo de droga que transportaron en la citada aeronave puede alcanzar un valor de hasta US$ 14.000 por kilo en el mercado brasileño, por lo que la carga incautada representa un perjuicio económico que ronda los US$ 3,6 millones para la red criminal involucradas.

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El avión Bombardier Challenger 601-3A cuenta con una capacidad máxima para 9 pasajeros a bordo. En este caso, supuestamente transportó a un piloto que está prófugo, un copiloto, que inicialmente fue detenido y luego liberado, y otros tres ocupantes más quienes fueron procesados.

Procedimiento para que avión quede a cargo de Senabico

De acuerdo con lo que explicó la ministra Teresa Rojas, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), “cuando un bien, en este caso aeronave, está en estado de incautado, generalmente la institución hace uso provisional del bien”.

Aquello se da en atención a que el avión y sus componentes se deterioran y pierden valor si dejan de funcionar.

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Así, “una vez que es comisado y la sentencia de comiso queda firme, una vez que se inscribe el bien en el registro correspondiente, a nombre de la Senabico, se procede a la subasta”.

Sin embargo, Rojas aclaró que “esta aeronave no fue entregada aún a la Senabico, para su guarda y administración”. Al respecto, la fiscala Ingrid Cubilla pidió medidas cautelares con relación a la aeronave, las cuales debe resolver la jueza Rosarito Montanía.

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En caso de que el bien llegue a ser subastado, los recursos financieros obtenidos mediante ese procedimiento ingresan directamente a la Tesorería General del Tesoro Público, es decir, Ministerio de Economía y Finanzas.

Posteriormente esos fondos se distribuyen de la siguiente forma: el 20% se destina a cubrir gastos de operación, mantenimiento y preservación de bienes incautados o en comiso; el 30% se destina a distintas instituciones del Estado para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, destinándose al Ministerio Público, el Centro Nacional de Control de Adicciones (Ministerio de Salud), Seprelad, Senad, Senabico y la Policía Nacional.

Y el otro 50% de esos recursos, se destina exclusivamente a financiar proyectos de rehabilitación de adictos, reinserción social y proyectos de prevención de lavado de activos, narcotráfico, financiamiento del terrorismo y crimen organizado.

Todo esto está establecido en la Ley N° 5.876/2017 que rige a la Senabico, que fue modificada en su artículo 46 “Destino de los bienes” por la Ley N° 6.396/2019. Sin embargo, la norma que rige a la Senabico se modificó con la Ley N° 7.254/2024, en: el artículo 13 “Decisiones de administración”, artículo 18 “Valoración de bienes” y artículo 23 “Venta anticipada”.

Procesados por transporte de marihuana premium

Los detenidos y procesados en dicho caso fueron identificados como David Thomas Wise y Troy Anthony Vásquez, quienes por disposición de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía deberán cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú); y Marisol Rivas, quien deberá cumplir encierro Complejo Penitenciario Para Mujeres Privadas De Libertad (Comple).

Los mismos, todos de nacionalidad norteamericana, fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 21) y tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27). La agente del Ministerio Público solicitó medidas de carácter real para el avión que actualmente está resguardado en la base de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

Inicialmente también fue detenido el norteamericano Jabari Stephen Brown, conocido como Captain Treezy en redes sociales y medios especializados de aviación. El mismo fue reconocido por los investigadores por ser el ganador de un jet ejecutivo en una competencia organizada por el creador de contenido MrBeast.

Sin embargo, se aclaró que el jet incautado no es el mismo que había obtenido como premio en la competencia en la que se enfrentó a otros 99 pilotos. El Ministerio Público ordenó posteriormente su libertad al no hallar elementos en su contra, dentro de esta causa iniciada.

Por otra parte, se identificó como supuesto piloto de la aeronave a Keith Siilats, un empresario de nacionalidad estonia. Del mismo se presume que tras aterrizar el avión, abandonó nuevamente el territorio paraguayo mediante un vuelo comercial.

Siilats difundió un video a través del cual dio su versión sobre el caso. En el material, manifestó que no tenía conocimiento de la existencia de una carga ilícita en el avión. Afirmó que recién supo de ella al llegar a Miami, pero se ofreció colaborar con la Justicia entregando mensajes, registros de llamadas y otros documentos.