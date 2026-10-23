Imputación a Eddie Jara: movimientos de montos altos en efectivo despertaron sospechas, según fiscalía

El Ministerio Público formuló el acta de imputación en la causa liderada por la agente fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Penal N° 11 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. La agente fiscal detalló que la investigación preliminar se inició basada en antecedentes enviados por la Contraloría General de la República (CGR) y los descargos presentados.

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“Esto derivó en una imputación por enriquecimiento ilícito con un monto no justificado de aproximadamente 5.399 millones de guaraníes movilizados dentro del sistema financiero. Este monto, corresponde exclusivamente a su segundo periodo como presidente de Petropar, abarcando desde agosto de 2023 hasta marzo de 2026”, precisó Adle.

La agente del Ministerio Público detalló que Jara tenía un salario mensual aproximado de 40 millones de guaraníes hasta julio del 2025, cuando su salario aumentó a 44 millones y un poquito más. “Esos ingresos, que son sus ingresos lícitos, corroborados y comprobados, él declaraba ante la SET como sus únicos ingresos y eran absorbidos casi en su totalidad por los gastos. Entonces, en este periodo de tiempo, él tuvo un ‘ahorro’ de 147 millones aproximadamente, que es lo que le sobraba entre lo que ganó y lo que declaró que gastó”, refirió Adle.

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Los números no cerraban

Frente a ese posible ahorro, la investigación determinó que exteriorizó movimientos por unos 5.500 millones de guaraníes. Al restar el ahorro estimado, quedó la suma de 5.399 millones de guaraníes sin que su origen esté debidamente justificado.

🔴 FISCALÍA INVESTIGA MOVIMIENTOS POR G. 5.399 MILLONES EN EL CASO DE EDDIE JARA



📌 La fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, explicó que la imputación contra Eddie Jara contempla un monto de aproximadamente G. 5.399 millones que sería… pic.twitter.com/J3wMT8v4St — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 23, 2026

“Hasta ahora (Jara) no presentó documentación en el Ministerio Público. Ante la Contraloría presentó algunos descargos, pero al Ministerio Público no. Nosotros hicimos una investigación más amplia porque tenemos más facultades que la Contraloría. Solicitamos informes a la entidad privada donde trabajó durante el tiempo que no estuvo como funcionario público”, puntualizó la fiscal.

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En cuanto al tipo de operaciones realizadas, Adle hizo hincapié en que detectaron muchos depósitos en efectivo. Así como transacciones para pagos de tarjetas de crédito que también se realizaron en efectivo. “No fue debitado de las cuentas, incluso los pagos de cuotas de vehículos. Esos son los que más sumaron y nos llamó mucho la atención, especialmente de uno en particular”, detalló.

Asi también, Adle afirmó que de los 32 meses que Eddie Jara fue objeto de investigación, durante 29 tuvo saldo negativo en sus cuentas. “Las cuentas tuvieron saldo negativo, y nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que el año pasado, justamente en octubre del año pasado, habría tenido un gasto de 570 millones solo en un mes y descontando el salario quedaron 525 millones que no se pudieron justificar”, destacó.

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Incluso hacía préstamos personales

La investigación también identificó un préstamo en efectivo de 600 millones de guaraníes otorgado por Jara a un médico, suma para la cual no disponía de un capital ahorrado. “Él no tenía el residual ahorrado como para prestar esa suma de 600 millones de guaraníes en efectivo. Aparte de eso, ahí cerquita de ese préstamo, él y su excónyuge habrían obtenido un préstamo de 890 millones y supuestamente con ese monto compraron ganado”, refirió.

🔴CASO EDDIE JARA: FISCALÍA CALCULA UN AHORRO DE G. 147 MILLONES FRENTE A MOVIMIENTOS POR G. 5.500 MILLONES



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Sobre esa deuda, dijo que las cuotas eran de 77 millones de guaraníes aproximadamente, se pagaron en 12 cuotas cuando el salario de Jara era de 40 millones, según la fiscal. Añadió que todas estas prestaciones las realizaba en efectivo para evitar levantar alarmas en el sistema bancario.

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Consultada acerca de si utilizaba la Caja Chica de Petropar para realizar movimientos, Adle dijo que aún están en investigación. “Él, tratando de justificar los montos ingresados a sus cuentas, habría señalado en la Contraloría que parte de eso, provenía de Petropar. La Contraloría le consultó por qué Petropar le hacía otros depósitos en sus cuentas y señaló que fue por fondos fijos, pero eso estamos todavía investigando”, indicó.

¿La investigación puede extenderse a su primer periodo en Petropar?

La agente fiscal dijo que la investigación que por el momento se centra en el segundo mandato de Jara en la estatal, se extenderá al primero. “Nuestra investigación también abarca el primer periodo porque el hecho punible de enriquecimiento ilícito tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Por ende, todavía no prescribió lo que habría ocurrido en su primer periodo”, explicó.

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En esa misma línea, profundizó en que hay movimientos financieros cuyo origen aún no pudieron determinar. “Eso fue lo que el señor (Jara) habría declarado en la Contraloría al inicio de su segundo periodo como presidente de Petropar. Son esos préstamos de dinero que según la información remitida por la DENIT, no habría declarado como ingresos anteriormente”, detalló Adle.

🔴 CASO EDDIE JARA: UN PRÉSTAMO DE G. 600 MILLONES A UN MÉDICO Y G. 525 MILLONES EN GASTOS EN UN MES



📌 La fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, detalló dos operaciones que llaman la atención en la investigación al ex presidente de Petropar.… pic.twitter.com/z6eGOhZIXh — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 23, 2026

Impútación para su expareja

Si bien, hoy Jara está en pareja con la diputada Johana Vega (ANR-HC) los cargos también se extendieron a su exesposa Karina Estefana Otazú Fleitas por lavado de activos. “Ella realizó varios depósitos. Habría realizado varios depósitos en efectivo en la cuenta del señor Eddie Jara, tenían una cuenta conjunta”, relató la fiscal

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En esa línea, la investigación también busca determinar si en esa cuenta conjunta, fue depositado dinero proveniente de empresas que tenían contratos con Petropar. “El préstamo para la compra de ganado se habría depositado en esa cuenta, se había desembolsado en esa cuenta y el ganado se compró a nombre de ella”, añadió sobre el préstamo de casi 900 millones al que accedieron luego de haber prestado casi 600.

Y sobre ese préstamo, hecho a un profesional de la medicina, afirmó que el pagaré estaba a nombre de ella. “Son varios los hechos por los que se determinó que su conducta podría sumirse en el lavado de activos también”, concluyó la fiscal.