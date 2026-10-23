MEC propone abordar la sexualidad desde la afectividad, revela Ramírez

Desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) habían señalado que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no tuvo en cuenta un dictamen formal desfavorable elaborado por cinco direcciones técnicas. El documento advertía que los 15 materiales del programa Ease carecen de sustento científico actualizado, omiten la prevención de infecciones de transmisión sexual y contravienen normas de protección integral de la niñez.

Consultado sobre los cuestionamientos que apuntan a que el MEC desoyó los dictámenes de profesionales del área, el ministro Luis Ramírez manifestó que desconoce a qué se refieren quienes sostienen que las recomendaciones no fueron consideradas.

“Vos me hacés una sugerencia, yo escucho. Si esa sugerencia no tiene correspondencia con lo que estamos haciendo; entonces, no es que porque me hacés la sugerencia, esta debe ser incorporada. Esa es una sugerencia y después hay un proceso y un modelo. No es porque alguien te dijo, ya hacés. Nosotros recibimos cientos de sugerencias por día de cuanta cosa existe; entonces, va a ser difícil llevar adelante un proceso o proyecto”, declaró.

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“Siempre habrá diferencias y discrepancias”,

Ramírez señaló que existen diferencias de criterio en torno a este tipo de procesos y explicó que las sugerencias se analizan antes de decidir si serán incorporadas.

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“Siempre habrá diferencias y discrepancias”, refirió respecto a este tipo de situaciones. “Al que le faltó la coma, quiere la coma; al que le faltó el punto, lo quiere. Entonces, lo que tenemos que ver es si la coma es adecuada en ese lugar y le da sentido a la frase; entonces, sí, vamos hacia adelante”, agregó.

MEC analiza las recomendaciones sobre educación sexual

El ministro explicó que el MEC evalúa las sugerencias recibidas y determina cuáles considera pertinentes para incorporarlas o adoptar medidas. También aclaró que las recomendaciones de otras instituciones no son de cumplimiento obligatorio para la cartera educativa.

“No siempre se va a reflejar todo lo que piden a través de distintas acciones y notas. Hay que tener en cuenta que hay un proceso que se está llevando adelante con un grupo que está trabajando desde una perspectiva. Hay acciones que se hacen desde otra perspectiva, que pueden venir como recomendación. Lo que se pueda incorporar, se incorporará; lo que se deba incorporar, se incorporará y el resto no se incorpora. Pero, eso no quiere decir que no se quiere poner. Si me dijiste, está bien, pero nosotros tenemos un proceso de trabajo diferente, no es mandatorio”, expresó.

Al explicar la propuesta educativa, Ramírez indicó que el MEC busca vincular la sexualidad con la afectividad y con el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

“Nosotros proponemos y estamos trabajando en un modelo en el que se propone el desarrollo de la afectividad y no una sexualidad desprovista de la afectividad, no una sexualidad que no trabaje el centro y lo humano. Entonces, una relación sexual es la consecuencia de una relación afectiva, de un encuentro, de un modelo de respeto hacia el otro, de respeto hacia uno mismo”, dijo.

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MEC plantea la afectividad y el respeto como ejes del modelo

El titular del MEC aclaró que la política educativa no plantea que un enfoque deba imponerse sobre otro. Según sus declaraciones, la propuesta pone énfasis en el cuidado personal y el respeto mutuo.

“Trabajamos y hacemos énfasis en el respeto y cuidado de uno mismo, así como del otro. Esa es la dinámica. Hay gente que cree que la sexualidad está desprovista de la afectividad y, entonces, puede ser como una acción con cualquier sentido. Esas son las diferencias que hay en cómo se encara una situación y cada uno tiene su visión, su porqué, su fundamentación filosófica; no es que hay uno que está encima del otro o uno es peor y el otro mejor, son fundamentaciones”, dijo.

Ramírez sostuvo que el enfoque educativo se desarrolla teniendo en cuenta las características sociales y culturales del país. También mencionó la violencia familiar y el feminicidio entre los temas en los que considera necesario mejorar las acciones.

“Nosotros no podemos hacer materiales y tener una educación lejos de lo que es el Paraguay. Ojo con eso. El paraguayo tiene una dinámica y una exigencia. Estoy de acuerdo que tenemos que ir mejorando algunas acciones, sobre todo las vinculadas a la violencia familiar y el feminicidio. Pero tenemos que ver cómo hacemos eso y que eso no sea la excusa para abrir un modelo a la nada”, argumentó.

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Ramírez se refiere a las críticas sobre el enfoque educativo

El ministro también cuestionó a los sectores que critican la orientación del MEC en materia de educación sexual. En sus declaraciones, relacionó el debate con las distintas concepciones sobre la violencia, el respeto y las relaciones humanas.

“Cuando miran y examinan el modelo de trabajo de las personas que piden la respeto y la no violencia, y díganme si no es un modelo violento o no violento. La violencia está metida en todo, estamos viviendo la cultura del control, de la guerra, de la apropiación de la verdad y de la destrucción del otro. Ese es el modelo que vivimos y ese el modelo cultural del cual debemos salir. Por eso, planteamos un tema centrado en la afectividad, en el resto al otro y a uno mismo. Ahí pueden existir algunas diferencias de aproximación, pero esta es la línea que estamos tomando”, argumentó.

Consultado sobre si el modelo del MEC responde a directrices de la religión católica, Ramírez sostuvo que los valores y principios que orientan la propuesta no son exclusivos de los grupos religiosos.

“Hay mucha gente que piensa que los valores y principios son exclusividad de los grupos religiosos y, por ejemplo, el respeto a la vida es universal, no es el espacio de una determinada religión. Las religiones lo viven de una manera, pero el respeto a la vida es un elemento fundamental de un derecho humano. Las religiones también lo defienden”, dijo.

Educación sexual, ¿basada en preceptos religiosos?

En relación con las críticas que vinculan la orientación del programa con sectores conservadores, como la Iglesia Católica, el ministro cuestionó que los valores y principios mencionados se atribuyan exclusivamente a una postura religiosa.

“Por eso, hay que entender cuando se pone en el mensaje como ‘religiones’, qué es lo que está detrás o se está intentando promover cuando se dice que la religión está detrás. Esto está basado en algunos valores y principios, esa es la temática. Si esos valores o principios, las iglesias también los defienden, es porque son principios y valores humanos”, acotó.

MEC descarta la intromisión de organizaciones externas

Ramírez también descartó la intromisión de organizaciones externas, como la Unión Europea (UE), y afirmó que el debate sobre la educación sexual se desarrolla entre paraguayos.

“Nosotros no vamos a movernos con valores de otras sociedades, que, además, estamos viendo hoy que están absolutamente destruidas. No es lo que la mayoría de los paraguayos quieren y aceptan. No nos vamos a mover con eso. Como función pública, yo tengo la obligación de recepcionar y responder”, sostuvo.

Consultado sobre qué ocurrirá con los materiales del programa Ease, el ministro indicó que se realizarán los ajustes necesarios y que los materiales se lanzarán una vez que se evalúen las recomendaciones.

Además, dio a entender que las críticas forman parte de un supuesto sabotaje para perjudicar al MEC. “Vamos a mejorar todo lo que el material tenga que mejorar, no tenemos reparo en eso. Acá se eligió un tema para generar toda una dinámica que no está. Qué vamos a retirar si los libros no están todavía en aula”, mencionó.