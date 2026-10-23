Yolanda Paredes: “Luis Ramírez no puede seguir un minuto más como ministro de Educación”

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, afirmó que el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, no puede continuar en el cargo ante los graves cuestionamientos a los controles sobre los títulos universitarios y la gestión de su cartera. La legisladora apuntó también contra el presidente Santiago Peña por la falta de supervisión de sus ministros.

“Luis Ramírez es uno de los ministros totalmente aplazados dentro del gobierno de Santiago Peña”, sostuvo Paredes, al señalar que el problema no se limita a los títulos falsos, sino que evidencia una falta de control sobre el funcionamiento interno del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Si él no está metido en el chanchullo, no tiene capacidad de controlar a sus subordinados. Eso es evidente”, manifestó en entrevista con redacción de ABC.

Paredes exige desmantelar las dependencias que registraban títulos

La legisladora fue tajante al referirse a las dependencias del MEC encargadas de inscribir títulos universitarios. A su criterio, Ramírez debió tomar medidas inmediatas ante las irregularidades detectadas. “Ayer ya tuvo que haber desmantelado el ministro de Educación esas dependencias que se encargan de inscribir los títulos universitarios”, afirmó.

Paredes sostuvo que la falta de una intervención inmediata despierta sospechas sobre la actuación del titular de la cartera educativa. “Pero si no lo hace, es porque está metido también, entonces, en el negociado”, expresó.

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La senadora denunció la existencia de lo que calificó como “un negociado gigante” y una “mafia organizada” que se estaría lucrando con la expedición y el registro irregular de títulos.

“Se evidencia un contubernio entre sector público y privado, universidades privadas en contubernio con el ministerio, que es justamente el órgano rector de controlarlas”, agregó.

Estas afirmaciones corresponden a la valoración de la legisladora sobre el caso. La eventual participación de autoridades en un esquema delictivo debe ser determinada mediante una investigación y las instancias judiciales correspondientes.

Uno de cada cinco títulos revisados tenía irregularidades

Los cuestionamientos de Paredes se producen en medio de los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre los registros de títulos universitarios durante la administración de Ramírez.

Según el análisis de 1.766 expedientes de seis universidades, el MEC registró 331 títulos con irregularidades graves, equivalentes al 18,7% de la muestra examinada entre 2023 y 2026.

Entre los problemas identificados figuran carreras que no estaban habilitadas al momento de ser cursadas, cargas horarias recortadas y 147 títulos de Medicina sin acreditación de las prácticas hospitalarias.

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Además, la Contraloría detectó a 1.082 funcionarios públicos que declararon 1.090 títulos que las propias universidades señaladas como emisoras no reconocen en sus registros de egresados. El organismo presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 20 de octubre.

Para Paredes, la dimensión del problema demuestra que el MEC no ejerció adecuadamente su función de supervisión sobre la educación superior.

La senadora advirtió que las consecuencias no son solamente académicas, sino también económicas, porque funcionarios públicos habrían accedido a mejores remuneraciones o bonificaciones mediante títulos cuestionados.

“Hay un perjuicio económico patrimonial también detrás de su permanencia dentro del MEC”, afirmó.

También cuestiona los materiales educativos y la gestión de Ramírez

Paredes extendió sus críticas a la controversia por los materiales educativos sobre sexualidad y afectividad, y cuestionó que el ministro no pudiera responder quién es el responsable académico dentro del MEC por la elaboración de esos contenidos.

Según la legisladora, las declaraciones públicas de Ramírez evidencian que no conoce suficientemente los temas que se discuten dentro de su propia institución.

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“Él no tiene ningún control sobre sus funcionarios, ni sobre los materiales didácticos que son impresos a través del Ministerio de Educación y que son distribuidos en todos los colegios del país”, señaló.

Consideró especialmente grave que el titular de la cartera no tenga conocimiento cabal de los materiales educativos ni de las modificaciones introducidas en la malla curricular de niños y adolescentes. “Eso es sumamente peligroso”, advirtió.

La senadora cuestionó así la capacidad de Ramírez para conducir tanto la educación básica como la educación superior, y sostuvo que las falencias de control comprometen la responsabilidad de las autoridades encargadas de ejecutar las políticas públicas educativas.

Paredes responsabiliza también a Santiago Peña

La legisladora atribuyó parte de la crisis institucional a la falta de supervisión del presidente Santiago Peña sobre sus ministros. “El problema está en que nuestro presidente es viajero”, expresó, al cuestionar la ausencia de una conducción efectiva del Poder Ejecutivo sobre las instituciones del Estado.

A su criterio, la falta de seguimiento desde la Presidencia favorece el desorden administrativo y la ausencia de controles en los ministerios y las secretarías.

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“Esto es una cadena de irresponsabilidades, pero responsabilidad criminal de parte de los gobernantes de turno, quienes son los encargados directos de llevar adelante políticas públicas en educación”, concluyó.

Para Paredes, la continuidad de Ramírez resulta insostenible ante las irregularidades detectadas y la falta de respuestas sobre el funcionamiento del MEC. “Entonces, no puede seguir un minuto más”, sentenció.