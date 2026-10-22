Educación sexual: MEC ignoró dictámenes de Salud y Niñez para aplicar en libros

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP), revelaron que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no tuvo en cuenta un dictamen formal de parecer “no favorable” elaborado por cinco direcciones técnicas, que advertía que los 15 materiales del programa de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (Ease), carecen de sustento científico actualizado, omiten la prevención de infecciones de transmisión sexual y contravienen normas de protección integral a la niñez.

Igualmente, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), confirmó que remitieron un extenso paquete de correcciones de fondo a la cartera educativa, pero que tampoco fue incorporado en los textos que distribuyen a nivel país. Tras el escándalo por el contenido machista y sesgos en ejercicios donde mencionan a Hitler como “alto político” en los libros, el ministro de Educación, Luis Ramírez, se comprometió a volver a revisar los textos.

En su momento, el titular de la cartera educativa había sostenido públicamente y en reiteradas ocasiones que, los polémicos textos iban a ser evaluados en una mesa de trabajo interinstitucional, con estos ministerios y con la Mesa Técnica de Padres (MTP), liderada por el pastor evangélico Miguel Ortigoza - principal promotor de Ease-, donde se realizarían ajustes “consensuados por los equipos técnicos de todas las instituciones”.

Sin embargo, los testimonios de las propias autoridades de Salud y Niñez desmienten categóricamente aquella versión oficial, revelando que sus observaciones de fondo fueron ignoradas de forma sistemática y que además nunca se conformó una mesa de trabajo. Los pareceres fueron intercambiados a través de correo.

Salud Pública rechazó libros del MEC por falta de sustento científico

La doctora María Irrazabal, directora de la Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA) del MSP, explicó que la revisión in extenso de los materiales de educación sexual, derivó en una postura unánime de rechazo. El análisis fue consensuado entre la Dirección de Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Niñez, Género - todas dependencias de la Dirección General de Programas de Salud- y el Pronasida (Programa Nacional del Control del Sida).

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Este dictamen fue remitido al MEC en el 2024. “Ya en ese momento elevamos nuestro parecer que era no favorable, debido a que todos los documentos, tenían varios puntos que no se alineaban con las normas de atención integral a la salud, a los derechos de la niñez y, por supuesto, a la evidencia científica actual”, afirmó la especialista.

Los técnicos de la cartera sanitaria habían pedido la eliminación o modificación de textos. “Tuvimos un retorno del MEC, pero solamente de tres libros - de los 15-, y también volvimos a elevar nuestro parecer porque no fueron consideradas todas las observaciones que se hicieron en ese momento”, insistió.

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La experta agregó que “puedo decir de forma fehaciente que en el año 2024 esta dirección revisó in extenso los 15 documentos, elevó un parecer no favorable porque el contenido no estaba alineado a las normas de atención que nosotras impulsamos como salud; tampoco a los derechos del niño ni a su interés superior”. Remarcó que “tampoco tenían fundamentación científica. La bibliografía que mencionan estos libros son Platón, Aristóteles. Y habíamos solicitado que todo lo que el contenido tenga una fundamentación científica actualizada”.

Viceministro de la Niñez: “Nuestras sugerencias no fueron incorporadas”

El viceministro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), Eduardo Escobar, confirmó que la cartera aportó un voluminoso paquete de correcciones técnicas a los 15 materiales del programa EASE, pero reveló que el MEC aplicó el plan sin incorporarlas.

“Según nosotros hemos notado, las sugerencias que habíamos realizado como equipo técnico no fueron aplicadas”, admitió la autoridad, detallando que las observaciones abarcaban desde el preescolar hasta el noveno grado y buscaban adaptar los textos a la realidad local.

Indicó que tras las publicaciones y denuncias sobre estos libros, el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, se comunicó con el titular del MEC, quien le confirmó la decisión que tomaron: “Se paraliza el proceso de la aplicación de estos materiales en forma experimental y se van a volver a reevaluar y analizar por parte de los equipos técnicos de Educación, Salud y Niñez”, explicó.

Finalmente, el viceministro enfatizó la necesidad de prescindir de textos importados que no responden a la idiosincrasia nacional -la autora de los libros del MEC es la ecuatoriana María Judith Turriaga-. “Desde el Estado y desde los profesionales paraguayos tenemos la plena capacidad de generar materiales propios y con alto tino profesional. Armando un buen equipo interinstitucional, nuestros técnicos tienen toda la capacidad para que se puedan subsanar estas deficiencias y debilidades”, concluyó Escobar.