Reclamos de navieros ponen en riesgo la caja jubilatoria del IPS, alertan

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), Pablo Morínigo, se refirió al conflicto con el sector de navegantes que exigen cobros por encima de los haberes jubilatorios actuales. La autoridad institucional advirtió sobre las graves consecuencias financieras que este pedido generaría para la previsional.

Según explicó Morínigo, los reclamantes buscan cobrar montos muy superiores al tope establecido. Mientras la institución paga una jubilación máxima actual de unos 30 millones de guaraníes, existen pretensiones de percibir cifras que van desde los 50 hasta los 70 millones de guaraníes mensuales.

El abogado remarcó que el conflicto actual proviene de un fallo judicial obtenido por este grupo hace aproximadamente una década. En ese entonces, la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable la norma que pone topes a las prestaciones para estos recurrentes.

“El interés particular no puede estar por encima del colectivo”

Ante esta situación, el director jurídico sostuvo que la Corte analizó el caso en su momento desde una perspectiva estrictamente individual, sin dimensionar el daño financiero. Señaló que la balanza debe inclinarse hacia la protección general de los asegurados.

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En esa línea, Morínigo apeló a la Carta Magna para fundamentar la postura de la previsional frente a las demandas particulares de los extrabajadores.

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“Creo yo que se debe aplicar el artículo 128 de la Constitución Nacional que establece un principio donde dice que el interés particular no puede estar sobre el interés general, por eso es que digo que este es un caso donde se deben debatir derechos colectivos versus derechos individuales”, manifestó.

IPS va a defenderse para evitar “perjuicio económico irreparable”, señalan

En este sentido, el asesor jurídico de la previsional dejó en claro que no cederán fácilmente ante las exigencias económicas de los navieros y descartó rotundamente que la institución esté incurriendo en un incumplimiento, aclarando que solo ejercen la defensa de los recursos públicos.

Asimismo, enfatizó que la discusión legal recién empieza y que agotarán todas las herramientas jurídicas disponibles para evitar un perjuicio económico irreparable a la caja de jubilaciones y pensiones.

“El IPS no está incumpliendo, el IPS lo que está es defendiendo su derecho y también hay un principio que es de la realidad... El IPS lo que está haciendo es defender su posición jurídica, nosotros creemos de que si elevamos la discusión a nivel constitucional tenemos toda la razón jurídica de nuestro lado y lo vamos a sostener y vamos a agotar todo lo que sean las gestiones legales”, sentenció.

Conflicto amenaza futuro de la caja, advierten

Finalmente, el director jurídico alertó que el caso de los navegantes podría convertirse en un antecedente peligroso y advirtió que otros grupos de trabajadores próximos a jubilarse y jubilados actuales ya se suman a este tipo de reclamos judiciales.

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La institución insiste en que la problemática debe analizarse desde su concepción real y estructural, advirtiendo que acceder a estas demandas particulares pondrá en riesgo el equilibrio financiero y el futuro de todos los aportantes.

“Vamos a poner en riesgo la sostenibilidad de la caja jubilatoria”, concluyó.