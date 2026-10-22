Concurso público interno que aprobó la Corte es para “nombrar a leales”, advierte activista

La activista anticorrupción María Esther Roa, miembro de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (CoaPy) y la organización Somos Anticorrupción Paraguay, comparó la aprobación del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para realizar un concurso público interno, a fin de llenar los cargos vacantes de actuarios en el Alto Paraná; con lo que ocurre en un partido de fútbol.

La letrada resaltó que lo ocurrido ayer (miércoles 21) en el seno de la Corte Suprema de Justicia, forma parte de los “síntomas que se están repitiendo de manera constante” y que dejan la sensación de que hay una división categórica en el máximo tribunal, en donde, a su criterio, pareciera que las decisiones se toman como en un partido de fútbol, es decir, donde hay dos equipos que se enfrentan.

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En charla con el programa El Observador en ABC, Roa agregó que el concurso público interno que fue propuesto por el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, Dr. César Diesel, y que contó con el apoyo de sus colegas Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón (presidente de la Corte), viola todos los principios constitucionales

“Lo que vemos es que ellos mismos van a elegir quiénes van a ser los funcionarios afines, los que van a ser leales, porque son cargos demasiado importantes. Los actuarios judiciales muchas veces hacen el trabajo que debe hacer el juez ¡Imagínense! O sea, en una cuestión de mando sería la segunda persona más importante dentro de un juzgado. Entonces, no se puede subestimar que son carguitos nomás y que son para los funcionarios públicos del Poder Judicial nomás”, resaltó la activista anticorrupción.

Roa destaca confrontación en la Corte

La Abg. María Esther Roa añadió que con la decisión de realizar un concurso público interno los propios ministros de la Corte violan los principios de igualdad, idoneidad y oportunidad, cuando que deben ser ellos quienes interpretan y hacen cumplir las leyes y la Constitución Nacional.

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Si bien lamentó la situación suscitada en la máxima instancia judicial, la letrada también celebro lo ocurrido, ya que el ministro Manuel Ramírez Candia, al abandonar la sesión plenaria, evidenció que aun existen miembros de la Corte que se animan a confrontar a sus colegas, más allá que formen parte de la minoría. “Eso es muy saludable”, enfatizó.

“El Poder Judicial es prácticamente el que debería por lo menos balancear los otros poderes del Estado, pero sin embargo tienen los mismos vicios también ¿Cómo ellos podrían resolver o recomendar u obligar a otras personas o a digamos a otros poderes del Estado para que puedan cumplir la propia Constitución cuando son de ellos mismos lo que violan?”, cuestionó Roa.

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Sobre el punto, criticó el doble discurso del presidente de la Corte, Dr. Alberto Martínez Simón, quien al defender el Presupuesto del Poder Judicial para el 2027 se presentó ante los legisladores de la Comisión Bicameral “como el más buenito y los otros son los malos”, sin embargo tiene los mismos vicios.

“Cultura del padrinazgo debe terminar”

Roa insistió en que es grave lo ocurrido en la sesión plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con la aprobación del concurso público interno, ya que después van a esos actuarios designados las personas que “van a trabajar en complicidad con ministros, jueces y abogados para torcer la justicia. Esta es la percepción que tenemos de este lado”, remarcó.

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Según lo expresado por la integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay esta misma situación, de elegir a los candidatos afines y que van a ser leales, se replica cuando se conforman las ternas en el Consejo de la Magistratura, donde no importa la capacidad, la idoneidad o la preparación que debe una un profesional del derecho, sino que más bien cuántos contactos tiene, quien es su padrino.

“Como ciudadanos debemos aprender a no callarnos y a no resignarnos. Y ustedes, estudiantes de Derecho, anímense a levantar la voz porque ustedes van a ser los esclavos dentro de cinco, diez o veinte años si es que no se corrige eso ahora, que estamos todavía a tiempo de acabar con esta cultura del padrinazgo”, enfatizó Roa.

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Por último, la activista anticorrupción insistió en que “el Poder Legislativo, el Ejecutivo, nos pueden robar nuestro intendente, nuestro gobernador, nuestros ministerios del Ejecutivo, pero no podemos tolerar que la Justicia sea tan promiscua como ellos”, finalizó.