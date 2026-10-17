“Tienen abandonados a los pacientes”, denuncian por falta de fármacos en el IPS

Mientras las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) promocionan campañas oficiales por el “Octubre Rosa”, las mujeres diagnosticadas con cáncer enfrentan una falta dramática de insumos. Liz Cáceres, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, afirma que para quienes enfrentan la enfermedad, la rutina hospitalaria se resume en un calvario diario. Con dureza, Cáceres subraya que en la previsional, actualmente presidida por el doctor Derlis León, tienen abandonados a los pacientes y que no hay una provisión continua de fármacos.

El desabastecimiento de Letrozol, una droga vital para el cáncer de mama, ejemplifica la crueldad del sistema. Cáceres detalla que luego de las quejas públicas, el último cargamento llegó este viernes, pero solo alcanzará para solo 166 pacientes, calificando la remesa sin rodeos como una entrega miserable. Según explica, el volumen entregado no cubre las necesidades mínimas de la lista de espera. Además, como la farmacia de Oncología del Hospital Central no trabaja los fines de semana, las personas recién podrán retirar las medicinas este lunes.

La entrega fraccionada condena a las mujeres a una incertidumbre constante. Cáceres remarca que se están distribuyendo las cajas de medicinas a cuentagotas y advierte que solo las aseguradas que madrugan logran retirar el medicamento. Quienes no alcancen esa primera distribución quedarían sin cobertura hasta la próxima entrega.

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En las ventanillas del Hospital Central, el problema se agrava, según Cáceres, quien relató el caso de una paciente de Villeta a quien se negaron a entregarle el certificado de desabastecimiento, sugiriéndole irónicamente comprar el insumo al otro lado de la frontera, en Argentina. Adquirir el fármaco en farmacias locales resulta prohibitivo, ya que supera los G. 570.000 por caja.

Cáncer de mama en el IPS y la odisea por conseguir medicamentos

La falta de atención fuera del horario administrativo agrava las urgencias médicas. En la farmacia oncológica no atienden sábados ni domingos, funcionando únicamente en horario de oficina de lunes a viernes, afirma Cáceres. Peor aún, denuncia que el hospital carece de una urgencia especializada en oncología, obligando a los enfermos a ingresar por la Unidad de Emergencias Médicas de Adultos (UEMA).

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El desabastecimiento golpea a diversos tratamientos de alto costo solicitados por pacientes de todo el país. Este es el detalle, según la Asociación de pacientes Oncológicos de IPS:

• Ribociclib: Ingresó a las farmacias en cantidades mínimas que no cubren la demanda.

• Trastuzumab: Se distribuye de manera aleatoria entre las aseguradas en lista de espera.

• Calcio e insumos básicos: Sin provisión desde hace más de seis meses en el servicio.

• Parches de fentanilo: Suspendidos para pacientes en cuidados paliativos.

¿Cuánto demoran los diagnósticos de cáncer en el IPS?

Las trabas administrativas para la detección temprana extienden peligrosamente los tiempos de confirmación médica. Conseguir cita para una ecografía mamaria es una meta casi inalcanzable, con turnos que se otorgan directamente para el año siguiente.

La referente social cuestionó además el amiguismo imperante en la institución, señalando que el acceso a un estudio oportuno depende de contactos internos y no de la urgencia del cuadro clínico.

Meses para confirmar un tumor en el IPS

Cuando se detecta una anomalía, el proceso para confirmar la enfermedad resulta tortuoso. Una vez realizada la punción para la biopsia, la muestra de anatomía patológica entrega los resultados entre 40 y 45 días después. Sin recursos económicos para acudir al sector privado, la confirmación de un tumor puede demorar varios meses.

Confirmado el diagnóstico, arranca otra contienda por acceder a las drogas de quimioterapia. En lugar de sostener al enfermo, las deficiencias del sistema provocan un desgaste emocional y psicológico continuo en los pacientes y sus familias.

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Ante la incapacidad estatal, las agrupaciones de enfermos terminan suplantando la gestión pública, al punto de que las propias autoridades solicitan a los colectivos de pacientes las listas de faltantes para gestionar las compras, según detalla Liz Cáceres. En medio del “Octubre Rosa” de concienciación sobre la prevención del cáncer de mama, el dolor colectivo sintetiza la calidad del servicio médico por el cual los asegurados pagan obligatoriamente todos los meses.

Cáncer de mama y fallecimientos en Paraguay

Según datos oficiales, del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística (INE), Paraguay registró en 2025, 401 muertes por cáncer de mama, una tasa nacional de 12,6% por cada 100.000 mujeres.