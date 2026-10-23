Reforma en educación superior ante títulos mau: MEC plantea “repensar” el Cones y ANEAES

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades graves en 331 títulos registrados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) entre 2023 y 2026, equivalentes al 18,7% de los casos examinados. Ante los hallazgos, el ministro Luis Ramírez reconoció vulnerabilidades en los controles y planteó la necesidad de repensar el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

El informe de la Contraloría señala que uno de cada cinco títulos registrados durante el periodo analizado presenta irregularidades graves. En ese contexto, el organismo de control denunció 1.082 casos a la Fiscalía.

Ramírez aseguró que el MEC ya había denunciado las irregularidades antes de la intervención de la Contraloría. “Nosotros hicimos las denuncias. Hicimos, meses atrás, 550 primeras denuncias. Llevamos más de 1.000 denuncias hechas a la Fiscalía. Cuando entendimos que nuestra investigación llegaba a un freno o a un tope, dijimos que venga Contraloría y Fiscalía”, sostuvo.

El ministro remarcó que las denuncias presentadas por la Contraloría son “consistentes” con las realizadas por la cartera educativa. Además, recordó que el MEC inició sumarios administrativos a funcionarios tras detectar anomalías en la inscripción de títulos.

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MEC suspendió el sistema digital y registra títulos de forma manual

Ramírez informó que, además del sumario a funcionarios, suspendió el funcionamiento del sistema digital de registro de títulos debido a las vulnerabilidades detectadas. Reconoció que, mientras se desarrolla una nueva plataforma, los trámites se realizan de forma manual, lo que genera demoras para universidades e institutos.

“Tenemos sumariadas a 300 personas dentro del MEC y cortamos el funcionamiento de un sistema que tenía vulneración. Lo estamos haciendo en modo manual; por lo tanto, todo se atrasa. Lo vamos a seguir haciendo así hasta que montemos un sistema nuevo que no tenga las características anteriores, que estamos a punto de terminar”, dijo.

El titular del MEC explicó que una de las principales falencias estaba relacionada con los permisos para registrar títulos, ya que el procedimiento no requería una autorización adicional ni la firma de las autoridades superiores. Según indicó, quienes tenían acceso al sistema podían completar el trámite sin que el viceministro o el ministro fueran informados.

“Nosotros somos los primeros en denunciar y en entender que hay cosas que no corresponden, que, incluso, iban más allá, porque en el registro de títulos ocurría algo llamativo: no se necesitaba la autorización ni la firma, eso era algo automático, se subía y ya estaba. Las personas que manejaban el acceso a la inscripción de títulos tenían la máxima autoridad para hacerlo, no se enteraba el viceministro ni el ministro. Ahora generamos otro circuito dentro del MEC. Eso es lo que la Contraloría detectó: falencias en la solidez del sistema”, dijo.

Sistema manual, ¿permanente?

El ministro aclaró que el registro manual es una medida temporal y que no implica abandonar la digitalización de los trámites.

La intención, sostuvo, es mantener el procedimiento hasta contar con una plataforma virtual que permita evitar las vulnerabilidades del sistema anterior.

Ramírez reconoce falencias en el Cones y plantea revisar la ANEAES

El ministro también reconoció deficiencias en el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), organismo en el que, según explicó, se detectaron problemas de estructura, personal y recursos. Indicó que la cartera educativa modificó el organigrama de la institución y debió gestionar su incorporación a la función pública.

“El Cones no tenía gente ni capacidad. Cambiamos toda la estructura del Cones y tuvimos que pasar a función pública el nuevo organigrama. Eso nos llevó tiempo, un año y medio más o menos para robustecer el Cones. Si investigás el Cones y, por supuesto, es deficiente, no tiene gente, rubros ni estructura, no tiene nada. Funcionaba de una manera muy precaria”, descartó.

Ramírez consideró que las dificultades identificadas obligan a revisar el modelo vigente de organización y control de la educación superior. En ese sentido, planteó que el análisis no debe limitarse al registro de títulos, sino que debe abarcar las instituciones encargadas de regular y evaluar el sector.

“Lo que ahora tenemos que plantearnos es si este modelo de funcionamiento es el modelo que debe seguir o no para la educación superior. Hay que repensar el Cones, la ANEAES y todo. Hay que crear un sistema de educación superior distinto al que tenemos, que se aggiorne y que pueda responder a las necesidades que tenemos. Acá hay una sumatoria de cosas: debilidad del sistema, ausencia de sistema y también inescrupulosidad”, reconoció.

MEC busca identificar el origen de las irregularidades

Ramírez señaló que el desarrollo de una nueva plataforma digital requiere identificar previamente cómo se producían las irregularidades, de modo que el sistema no reproduzca las vulnerabilidades detectadas. Según explicó, el MEC también solicitó apoyo a la Fiscalía para profundizar la investigación técnica.

El ministro comentó que pidió la intervención del equipo digital del Ministerio Público para detectar fallas que no pudieron ser identificadas por los especialistas del MEC. Explicó que la intención es determinar cómo se vulneraba el sistema y establecer mecanismos que impidan repetir esas situaciones.

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“Pese a todo eso, creo que lo estamos haciendo a un ritmo bastante considerable. Pero, mientras tanto, la única manera que tenemos de asegurarnos que los títulos que se inscriban en este período cumplan con los requisitos era pasar al sistema manual”, declaró.

Ramírez insistió en que el procedimiento manual se mantendrá únicamente mientras se trabaja en una nueva plataforma virtual. Apuntó que el objetivo es garantizar que los títulos registrados cumplan con los requisitos correspondientes, al tiempo que se revisan las falencias administrativas y estructurales que quedaron expuestas tras las denuncias y los hallazgos de la Contraloría.