Títulos falsos y Contraloría: 1 de cada 5 registros del MEC en la gestión de Ramírez, es irregular

La cifra surge del análisis a una muestra de 1.766 expedientes de seis universidades - casi todas de gestión privada-, donde la Contraloría General de la República (CGR), detectó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), registró oficialmente 331 títulos (el 18,7%). o sea uno de cada cinco, con serias irregularidades entre el 2023 y el 2026, es decir, durante la gestión de su titular, Luis Ramírez.

Los serios vicios encontrados incluyen carreras no habilitadas al momento de cursar, cargas horarias recortadas y un alarmante paquete de 147 títulos de Medicina sin acreditación de las prácticas hospitalarias.

El informe también expone la inacción del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ante cientos de carreras sin acreditación vigente. Paralelamente, tras un cruce masivo de datos que detectó a 1.082 funcionarios públicos con títulos no reconocidos por las propias universidades emisoras, la Contraloría presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público el martes 20 de octubre.

De esta manera, el informe definitivo de la Contraloría ratifica y consolida los graves hallazgos sobre las vulnerabilidades en los registros educativos que ABC Color ya había adelantado en exclusiva a finales de septiembre, evidenciando un esquema de escasos controles bajo la administración de Luis Ramírez.

Los principales hallazgos de la auditoría en el MEC y el CONES

El informe final de la Contraloría expone un desglose pormenorizado de las graves fallas detectadas en los distintos eslabones del sistema educativo superior, abarcando desde los registros oficiales hasta la inacción de los entes reguladores:

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Fallas críticas en el registro del MEC: de una muestra de 1.766 expedientes de seis universidades, el Ministerio de Educación otorgó reconocimiento oficial a 331 títulos (18,7%) con serias irregularidades, incluyendo carreras no cursadas con habilitación vigente, cargas horarias menores a las aprobadas y 147 títulos de Medicina con prácticas hospitalarias sin certificar.

Inacción total del regulador (Cones): el Consejo Nacional de Educación Superior no aplicó ni una sola clausura, intervención o sanción entre 2023 y junio de 2026, permitiendo que operaran 879 carreras de acreditación obligatoria sin vigencia (184 de ellas en Ciencias de la Salud) y 53 habilitaciones condicionadas vencidas.

Miles de funcionarios con títulos cuestionados: un cruce masivo de datos detectó que 1.082 funcionarios estatales declararon 1.090 títulos que las propias universidades que figuran como emisoras no reconocen haber emitido, concentrando el MEC el 90% de los casos.

Ausencia de controles documentales: se constató que las universidades operan con libros de actas y de registro de títulos sin rúbrica del CONES, además de la inexistencia de un plan anual de supervisiones, reduciendo el rol del Estado a una fiscalización meramente reactiva.

“Esto de los 1.000 funcionarios, aunque es gravísimo, no es lo más relevante, aquí hay un problema enorme respecto a la responsabilidad que tienen los organismos del Estado al momento de habilitar una carrera”, aseguró esta mañana en conferencia de prensa el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, al referirse al papel del MEC y del Cones. El reporte se dio en el Senado ante la comisión parlamentaria que investiga los títulos falsos.

Títulos falsos: Más de 1.000 funcionarios públicos denunciados ante la Fiscalía

El informe de la Contraloría derivó en una denuncia formal ante el Fiscal General del Estado en cumplimiento de la Constitución y la Ley N° 276/94. La medida se centra en el hallazgo de que 1.082 funcionarios públicos declararon 1.090 títulos que las propias universidades que figuran como emisoras no reconocen en sus registros de egresados.

El desglose por dependencia estatal muestra que la gran mayoría de los casos detectados se concentra en el propio sector educativo y en ministerios clave:

Ministerio de Educación y Ciencias: encabeza la lista con 74.453 registros verificados, de los cuales 975 funcionarios (con un total de 982 títulos) no registran emisión en las universidades declaradas.

Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT): de 1.232 registros analizados, se detectaron 23 casos sin respaldo en las casas de estudio.

Ministerio de Justicia: registra 11 funcionarios con títulos cuestionados sobre un total de 652 verificados.

Ministerio de la Defensa Pública: cuenta con 10 casos pendientes sobre 2.482 registros.

Ministerio de Desarrollo Social: presenta 8 funcionarios en la misma situación de un total de 853.

Secretaría de Repatriados: registra 7 casos sobre 87 funcionarios analizados.

Otras instituciones: un bloque de otras 29 entidades públicas (que incluye a la propia Contraloría con 3 casos y al CONES con 1) acumula 48 funcionarios con inconsistencias sobre un total de 4.063 revisados.

Desde la CGR aclararon que el MEC concentra cerca del 90% de los casos totales simplemente porque aporta el 89% de los funcionarios verificados en esta primera etapa, manteniendo una tasa proporcional similar al resto de las instituciones (1,3%).

El reporte técnico detalla igualmente de manera específica las seis instituciones de educación superior comprendidas en la muestra analizada y las irregularidades señaladas en el documento oficial:

Universidad Sudamericana: 164 títulos con irregularidades (147 de Medicina, sede Pedro Juan Caballero; 17 de Derecho, Ciencias de la Educación, Fisioterapia y un posgrado, sede Luque). Falla principal: Prácticas de Medicina sin firma del centro asistencial; carreras de la sede Luque sin habilitación del Consejo de Universidades ni del CONES.

Universidad Nacional de Misiones: 92 títulos (Especialización en Didáctica Superior Universitaria, a distancia). Falla principal: Modalidad a distancia sin habilitación previa del CONES.

Universidad Metropolitana de Asunción: 55 títulos (Contabilidad, Contaduría, Economía, Cooperativas, Enfermería y Nutrición). Falla principal: Carreras con actualización vencida desde 2020; 9 títulos de Contaduría Pública otorgados a egresados trasladados desde una carrera con habilitación vencida, sin documentar el traslado; 2.508 horas frente al mínimo legal de 2.700; diferencias de hasta 660 horas entre certificados; prácticas de Enfermería sin firma ni identificación del centro de salud; certificados de 360 horas frente a las 420 aprobadas (14% menos).

Universidad Centro Médico Bautista: 7 títulos (Especialización en Auditoría en Salud). Falla principal: Constancias de prácticas hospitalarias sin firma del centro de salud.

Universidad Privada María Serrana: 6 títulos (Psicología Clínica). Falla principal: Constancias de prácticas hospitalarias sin firma del centro de salud.

Universidad Privada del Este: 7 títulos (5 de Administración Hospitalaria; 1 de Medicina; 1 de extranjera con documento migratorio vencido). Falla principal: Programa cursado en 2022 y habilitado recién en octubre de 2023; calificaciones discrepantes entre dos certificados.

Títulos falsos en el MEC: la respuesta del ministro Luis Ramírez

Tras la divulgación del informe de la Contraloría, el ministro de Educación, Luis Ramírez, se pronunció a través de un mensaje en redes sociales, asegurando que la institución trabaja de manera “responsable y seria” en la investigación de registros educativos irregulares.

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Sin embargo, las acciones administrativas anunciadas por el titular del MEC muestran un alcance limitado frente al volumen de la investigación oficial: mientras la CGR remitió al Ministerio Público a 1.082 funcionarios del MEC con diplomas no reconocidos por las casas de estudio, la cartera educativa reportó medidas sobre un grupo reducido de casos internos.

En su descargo público, Ramírez detalló las siguientes decisiones:

Anulaciones de títulos y pérdida de matrícula: se dispuso la nulidad de la matrícula de 108 profesionales de la educación cuyos diplomas no fueron reconocidos por las universidades emisoras. El ministro aclaró que estas personas no ejercen actualmente dentro del sector público.

Sumarios a funcionarios docentes: se ordenó el inicio de 12 sumarios administrativos a funcionarios del MEC que accedieron a su matrícula docente mediante títulos irregulares.

Cobros indebidos por titulación: se detectaron 4 casos de funcionarios sumariados por percibir aumentos salariales valiéndose de documentos académicos sin respaldo.

“Estamos trabajando para transparentar y para que podamos entender que la educación universitaria es fundamental. No podemos seguir utilizando ese escenario para dar una titulación que no corresponda; mucho daño le hace a la educación y al país”, afirmó Ramírez, agregando que continuarán las investigaciones para garantizar “a los mejores maestros en el aula”.