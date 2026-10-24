Misiones suma su primera promoción de instructores laborales formados por Sinafocal

Un total de 55 instructores culminaron el curso de Docencia en Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP), impulsado por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), y conforman la primera promoción de este tipo en el departamento de Misiones.

La capacitación se extendió durante siete meses y reunió a profesionales de distintas áreas, quienes adquirieron herramientas pedagógicas para enseñar y capacitar a otras personas en sus respectivas especialidades.

La instructora del Sinafocal y encargada del curso en la capital de Misiones, Patricia Garay, explicó que la formación brinda conocimientos para planificar y evaluar clases, además de diseñar y elaborar materiales didácticos.

Lea más: Concepción: mujeres rompen estereotipos al mando de maquinaria pesada

“Este curso prepara a los participantes para enseñar y capacitar a otras personas en sus respectivas áreas laborales. Les proporcionamos herramientas de planificación y evaluación, además de conocimientos para diseñar y elaborar materiales didácticos que faciliten el desarrollo de sus cursos”, explicó Garay.

La promoción está integrada por participantes de diversas especialidades, entre ellos docentes y profesionales de seguridad y salud en el trabajo, gestión educativa, enfermería y nutrición, entre otras disciplinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Mariela Rivarola, participante del curso, resaltó el esfuerzo realizado durante los siete meses de formación y valoró la culminación de esta etapa.

“Hoy logramos concretar esta formación técnica después de siete meses de intensos estudios. No fue fácil, pero estamos culminando una etapa importante”, manifestó.

En San Juan Bautista se habilitaron dos grupos, en los turnos tarde y noche, con participantes de distintas áreas profesionales. Rivarola señaló que los conocimientos adquiridos les permitirán transmitir sus saberes técnicos con herramientas pedagógicas y ampliar sus posibilidades laborales.

La capacitación estuvo a cargo del Centro de Innovación de Metodologías Avanzadas (SIMA), dependiente de Sinafocal. Según Garay, este año la institución prevé formar a más de 1.000 instructores laborales en distintos puntos del país.