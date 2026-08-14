Concepción: mujeres rompen estereotipos al mando de maquinaria pesada

En total, 70 conductores empíricos —entre ellos las dos operarias— fueron evaluados y certificados gracias al recorrido que realizó esta semana el Simulador de Maquinarias Pesadas del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) por el departamento de Concepción.
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La sede de la Gobernación de Concepción sirvió como escenario para la prueba de simulación, donde ambas mujeres destacaron por su habilidad técnica.
Historias de superación al volante
Una de ellas es Karen Gómez, de 24 años y oriunda de Paso Barreto, quien acudió a la jornada acompañada de su esposo y su bebé de seis meses.
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“Cuando terminaban las clases, me iba con mi papá a la chacra y ahí me enseñó a manejar su tractor”, recordó con orgullo sobre el legado familiar que marcó su vocación.
Gómez trabajó previamente en la empresa Paracel. Tras culminar su contrato, busca revalidar sus conocimientos mediante estas certificaciones para acceder a un empleo estable que le garantice seguridad a su familia.
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La otra protagonista es Andrea Silva, de 36 años, madre y estudiante de Administración Agraria. Silva aprendió a operar tractores y excavadoras de forma empírica con el apoyo de un capataz.
“Eso me ayudó a no depender de nadie. Cuando algún personal faltaba o salía de vacaciones, yo misma agarraba el tractor y hacía el trabajo”, afirmó. Su meta actual es obtener la certificación formal para potenciar sus oportunidades en el mercado laboral.
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Tecnología y seguridad para el sector privado
Este tipo de capacitación móvil representa una ventaja clave para las empresas del sector productivo.
Al evaluar a los trabajadores mediante simuladores de última generación, no se ponen en riesgo los equipos reales ni se interrumpe la jornada laboral, garantizando una evaluación segura y accesible en el propio terreno.
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El itinerario del recorrido
El tour del simulador del SINAFOCAL por el primer departamento se desarrolló en tres etapas:
- Martes (Cerro Morado, San Lázaro): La gira inició en una cementera de la zona, donde 44 trabajadores fueron evaluados y certificados en la especialidad de manejo de maquinarias pesadas para el movimiento de suelos.
- Miércoles (Hospital Distrital de Concepción): Un grupo de 11 conductores empíricos puso a prueba sus competencias en el predio en donde se están llevando a cabo las obras de construcción para el nuevo centro médico.
- Jueves (Gobernación de Concepción): El recorrido culminó con la evaluación de 15 participantes (13 hombres y las 2 mujeres protagonistas), cerrando con éxito la jornada formativa.