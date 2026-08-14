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14 de agosto de 2026 a la - 13:02

Concepción: mujeres rompen estereotipos al mando de maquinaria pesada

Dos mujeres demostraron sus destrezas al volante de maquinaria pesada mediante un simulador de alta tecnología.
Dos mujeres demostraron sus destrezas al volante de maquinaria pesada mediante un simulador de alta tecnología.Gentileza

Dos mujeres demostraron sus destrezas al volante de maquinaria pesada mediante un simulador de alta tecnología. Su participación formó parte de una jornada de capacitación pensada para responder a las exigencias del sector productivo local.

Por ABC Color

En total, 70 conductores empíricos —entre ellos las dos operarias— fueron evaluados y certificados gracias al recorrido que realizó esta semana el Simulador de Maquinarias Pesadas del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) por el departamento de Concepción.

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La sede de la Gobernación de Concepción sirvió como escenario para la prueba de simulación, donde ambas mujeres destacaron por su habilidad técnica.

La sede de la Gobernación de Concepción sirvió como escenario para la prueba de simulación, donde ambas mujeres destacaron por su habilidad técnica.
La sede de la Gobernación de Concepción sirvió como escenario para la prueba de simulación, donde ambas mujeres destacaron por su habilidad técnica.

Historias de superación al volante

Una de ellas es Karen Gómez, de 24 años y oriunda de Paso Barreto, quien acudió a la jornada acompañada de su esposo y su bebé de seis meses.

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“Cuando terminaban las clases, me iba con mi papá a la chacra y ahí me enseñó a manejar su tractor”, recordó con orgullo sobre el legado familiar que marcó su vocación.

Gómez trabajó previamente en la empresa Paracel. Tras culminar su contrato, busca revalidar sus conocimientos mediante estas certificaciones para acceder a un empleo estable que le garantice seguridad a su familia.

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La otra protagonista es Andrea Silva, de 36 años, madre y estudiante de Administración Agraria. Silva aprendió a operar tractores y excavadoras de forma empírica con el apoyo de un capataz.

La participación de ambas mujeres formó parte de una jornada de capacitación pensada para responder a las exigencias del sector productivo local.
La participación de ambas mujeres formó parte de una jornada de capacitación pensada para responder a las exigencias del sector productivo local.

“Eso me ayudó a no depender de nadie. Cuando algún personal faltaba o salía de vacaciones, yo misma agarraba el tractor y hacía el trabajo”, afirmó. Su meta actual es obtener la certificación formal para potenciar sus oportunidades en el mercado laboral.

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Tecnología y seguridad para el sector privado

Este tipo de capacitación móvil representa una ventaja clave para las empresas del sector productivo.

Al evaluar a los trabajadores mediante simuladores de última generación, no se ponen en riesgo los equipos reales ni se interrumpe la jornada laboral, garantizando una evaluación segura y accesible en el propio terreno.

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El itinerario del recorrido

El tour del simulador del SINAFOCAL por el primer departamento se desarrolló en tres etapas:

La actividad tuvo el acompañamiento de la Gobernadora Liz Natalia Meza y el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
La actividad tuvo el acompañamiento de la Gobernadora Liz Natalia Meza y el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
  • Martes (Cerro Morado, San Lázaro): La gira inició en una cementera de la zona, donde 44 trabajadores fueron evaluados y certificados en la especialidad de manejo de maquinarias pesadas para el movimiento de suelos.
  • Miércoles (Hospital Distrital de Concepción): Un grupo de 11 conductores empíricos puso a prueba sus competencias en el predio en donde se están llevando a cabo las obras de construcción para el nuevo centro médico.
  • Jueves (Gobernación de Concepción): El recorrido culminó con la evaluación de 15 participantes (13 hombres y las 2 mujeres protagonistas), cerrando con éxito la jornada formativa.