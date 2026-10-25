Aneaes detectó 100.000 títulos de carreras no acreditadas y remitirá informe a la Fiscalía

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte, anunció que remitirá a la Fiscalía un informe sobre 100.000 títulos vinculados a carreras no acreditadas, registrados en los últimos tres años. El objetivo es que el Ministerio Público analice la posible apertura de una investigación penal ante eventuales irregularidades.

Duarte explicó que la cifra identificada por la institución no implica que todos los títulos sean irregulares. Sin embargo, señaló que dentro de ese universo existen carreras cuya acreditación es obligatoria, como Medicina, Derecho e Ingeniería.

“En los últimos tres años, se registraron 100.000 de carreras no acreditadas. En principio, no significa que las 100.000 sean irregulares, pero en ese universo, hay carreras de acreditación obligatoria”, dijo a la 1080 AM.

El titular de la Aneaes adelantó que presentarán un informe ante la Fiscalía para que se evalúe si corresponde iniciar una investigación penal. “Estoy seguro de que dentro de ese universo hay una inmensa cantidad de títulos falsos”, expresó.

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Duarte advierte sobre posibles fallas en el registro de títulos

El presidente de la Aneaes también se refirió a las denuncias de la Contraloría relacionadas con la inscripción o el registro de títulos sin una comprobación efectiva de que los estudiantes hayan cursado las carreras correspondientes.

Al respecto, sostuvo que si los hechos se produjeron de esa manera, existiría “una falla administrativa grande“.

No obstante, Duarte aclaró que desconoce en profundidad el informe de la Contraloría, por lo que no brindó mayores precisiones sobre sus conclusiones.

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Carreras no habilitadas también emitirían títulos

Duarte afirmó, además, que existen carreras que no están habilitadas y que, aun así, emiten títulos. Según reconoció, esta situación evidencia una falta de coordinación entre las instituciones involucradas en el control de la educación superior.

Por otra parte, Duarte informó que fue reelecto como presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y que permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2028.