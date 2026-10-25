Caacupé: monseñor alerta sobre una sociedad cada vez más violenta y reclama recuperar los valores

Durante su reflexión, monseñor Ricardo Valenzuela cuestionó la creciente violencia en la sociedad y advirtió que, cuando las personas se alejan de los principios que promueven el amor y la convivencia, terminan imponiéndose conductas que dificultan vivir en armonía.

En ese sentido resaltó que la sociedad es cada vez más violenta y reclamó recuperar los valores.

El religioso centró su mensaje en el mandamiento de Jesús de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo. Explicó que esta enseñanza no debe limitarse a las palabras o a las celebraciones religiosas, sino que debe reflejarse en la vida cotidiana, en el trato hacia los demás y en las decisiones de cada persona.

“El hombre se ha convertido en lobo para el hombre”, advirtió durante su reflexión, al referirse a una sociedad en la que las personas parecen resolver sus diferencias mediante la agresividad, como si prevaleciera la ley de la selva. Con esta comparación, cuestionó las conductas que dejan de lado el respeto, la solidaridad y la consideración por la vida de los demás.

Valenzuela también hizo referencia a los hechos que causan sufrimiento en la sociedad, como los abusos, las violaciones, los homicidios, los robos y las mentiras. Señaló que estas situaciones deterioran la convivencia y generan un ambiente doloroso para las familias y las comunidades.

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Recordó, además, una enseñanza del libro de los Proverbios que advierte sobre las consecuencias del pecado en la vida de los pueblos. En ese contexto, insistió en la necesidad de recuperar los principios morales y espirituales que permitan fortalecer los vínculos familiares y sociales.

El obispo sostuvo que alejarse de Dios, fuente del amor, conduce a perder de vista los valores que deben orientar las relaciones humanas. Por ello, cuestionó las actitudes que terminan justificando el daño a otras personas y que contribuyen a una convivencia marcada por la violencia y la indiferencia.

No obstante, aclaró que amar al prójimo no significa permanecer indiferente ante las conductas incorrectas. Al recordar la conocida frase de san Agustín, “Ama y haz lo que quieras”, invitó a comprender el verdadero sentido del amor cristiano, que debe conducir al bien y nunca utilizarse como justificación para perjudicar a los demás.

En esa línea, remarcó que la caridad debe demostrarse mediante acciones concretas. Explicó que amar también implica saber cuándo hablar, cuándo corregir y cómo actuar ante determinadas situaciones, siempre con respeto y buscando el bien de la otra persona.

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El amor como respuesta

El religioso recordó que todos los seres humanos forman parte de una misma familia y merecen respeto por su dignidad. Señaló que, desde la visión cristiana, cada persona es imagen y semejanza de Dios, por lo que las acciones que se realizan contra el prójimo también tienen una dimensión moral y espiritual.

Para ilustrar la importancia del amor puesto en práctica, destacó el papel de las madres en el cuidado de sus hijos y sostuvo que el amor verdadero se demuestra mediante acciones concretas, sacrificios y responsabilidades asumidas diariamente, y no solamente a través de palabras.

Afirmó que el amor es una fuerza capaz de transformar las relaciones humanas y contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Exhortó a los cristianos a demostrar su compromiso con actitudes que promuevan la comprensión, la ayuda mutua y el respeto.

Finalmente, monseñor Valenzuela expresó su anhelo de un Paraguay reconciliado y en paz, donde cada persona vea reconocida su dignidad. Insistió en que la práctica del mandamiento de amar al prójimo es fundamental para transformar la realidad social y que ese cambio debe comenzar con las acciones de cada ciudadano.

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