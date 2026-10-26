Colegio Ysaty: padres exigen intervención del MEC ante violencia de estudiantes del CNC

Los padres del Colegio Ysaty cuestionan la falta de respuestas de las autoridades ante los hechos de violencia que, según denuncian, afectan a sus hijos en episodios protagonizados por estudiantes del Colegio Nacional de la Capital (CNC) “General Bernardino Caballero”.

“El Colegio Ysaty está siendo víctima por parte de alumnos que se comportan como vándalos y que viene a emboscar a las criaturas. Es al azar, le puede tocar a cualquiera de nuestros hijos”, reveló Jhony Robles, vocero del grupo de padres de alumnos del Colegio Ysaty.

Según Robles, los estudiantes afectados sufren agresiones físicas, despojo de sus pertenencias y presuntos manoseos a niñas. Además, afirmó que algunos de los involucrados portan armas blancas.

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Estudiantes del CNC en inmediaciones del Ysaty

Entre los materiales difundidos sobre los episodios denunciados, hay imágenes en las que se observa a un grupo numeroso de estudiantes del CNC descendiendo de colectivos y dirigiéndose hacia la zona del Colegio Ysaty. Algunos de ellos aparecen con el rostro cubierto.

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Otras fotografías muestran a alumnos del CNC frente a la entrada principal del Colegio Ysaty, donde posan con una actitud desafiante. Según las imágenes, los estudiantes hablan de que no encontraron a alumnos del Ysaty, a quienes presuntamente pretendían localizar.

Ante la reiteración de estos episodios, los padres solicitan que las autoridades de ambos colegios y las respectivas comisiones de padres participen en una instancia de diálogo para buscar soluciones.

“Queremos que estas dos instituciones se pongan de acuerdo en una mesa real de trabajo, donde tengamos participación de todos los padres, ya sea la comisión de padres del Colegio Ysaty y del CNC. Es hora que los padres nos sentemos a hablar porque las autoridades no están haciendo nada”, declaró.

Cuestionan medidas adoptadas por el Colegio Ysaty

Robles también criticó las acciones implementadas por las autoridades de la institución. Según señaló, una de las respuestas fue la publicación de un comunicado gráfico elaborado con inteligencia artificial, en el que se anunciaban medidas ante la problemática.

“Tenemos una falta total de acción por parte del Colegio Ysaty, queremos darle un empujón necesario a nuestras autoridades para que una vez por todas solucionemos este tema, porque no es aislado y cada vez se está agravando más”, declaró.

El vocero sostuvo que los padres buscan que las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) adopten medidas concretas frente a las denuncias y que la situación no continúe agravándose.

Denuncian falta de acompañamiento a una familia

Entre los hechos mencionados por los padres, Robles refirió un caso reciente en el que la madre de un alumno tuvo que acudir sola a una comisaría para presentar una denuncia policial por una presunta agresión, sin recibir acompañamiento del colegio.

“Queremos que se acabe esta forma de violencia de estos jóvenes, que raya el vandalismo”, declaró.

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Violencia afecta a otros colegios de la zona

Robles señaló que los episodios denunciados no afectarían únicamente a los alumnos del Colegio Ysaty, sino también a estudiantes de otras instituciones educativas de la zona.

En ese contexto, hizo un llamado a las familias para que revisen el acompañamiento y la supervisión que brindan a sus hijos, con el objetivo de prevenir nuevos hechos de violencia.