“Escuela Segura”: dos colegios de Asunción activan plan de contingencia ante ataques de alumnos

De forma conjunta, las autoridades del Colegio Nacional E.M.D. Nuestra Señora Stella Maris y el Colegio Nacional E.M.D. Ysaty activaron un plan de contingencia de seguridad tras unos ataques que tendrían como protagonistas a alumnos del Colegio Nacional de la Capital Gral. Bernardino Caballero.

Según la directora del Stella Maris, Alice Leguizamón, el grupo de estudiantes se hace llamar “La Mancha Roja” y tendría como objetivo perseguir a alumnos o causar destrozos en ambas instituciones.

Incluso aseguró que una “turba” de unos 30 a 40 adolescentes habría intentado atacar a los alumnos del Stella Maris, pero luego de que estos huyan y se refugien en un supermercado, supuestamente fueron hasta el Ysaty para romper vidrios, mientras que si hay represalias, “La Mancha Roja” también tendría intenciones de tomar el CNC.

Asimismo, Leguizamón explicó que de momento el objetivo, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es “tratar de tener un ambiente sano para nuestros estudiantes” mediante la integración de ambas comunidades educativas ante las amenazas que se propagarían vía redes sociales.

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“Escuela segura”: las estrategias de prevención

Otro punto que mencionó la directora es que el plan surge de una mesa de trabajo interinstitucional donde se acordó la activación de los protocolos establecidos por el MEC.

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Como parte de las acciones inmediatas, las instituciones solicitaron un mayor resguardo por parte de la Policía Nacional en las zonas aledañas a los colegios para asegurar la integridad física de los alumnos en los horarios de entrada y salida. Además, aseguró que todas las denuncias correspondientes fueron realizadas ante la cartera educativa y la Policía.

De igual manera, sostuvo que el plan de contingencia no se limita a la vigilancia policial, sino que también incluye un componente pedagógico.

Por esto, entre las direcciones pedagógicas de ambas instituciones se prevé organizar charlas, talleres y actividades formativas destinadas a reforzar los valores de respeto, tolerancia, convivencia pacífica y cultura de paz.

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Colaboración de la familia

Otro pilar fundamental que se recalca en un comunicado conjunto es la participación activa de los padres y por esto se solicita a las familias:

Permanecer atentas a las actividades de los estudiantes.

Supervisar los horarios de salida y llegada de los menores a sus hogares.

Comunicar cualquier información que pueda contribuir a la prevención de situaciones de riesgo y al fortalecimiento de la seguridad de la comunidad educativa.

Finalmente, la directora también recalcó que el Colegio Stella Maris presenta varios daños en su estructura y mobiliario, una situación que empeora con cada lluvia cuando “llueve más adentro que afuera” e inclusive “se forma una pileta” dentro de las aulas.

“Hay que construir y mejorar; los alumnos tienen que estar en un ambiente seguro, limpio y agradable”, concluyó.

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