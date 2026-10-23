Video: denuncian acoso y ataques de alumnos del CNC

La directora del colegio Stella Maris de Asunción, Alice Leguizamón, denunció la presencia masiva de alumnos del Colegio Nacional de la Capital (CNC) en las inmediaciones de la institución. Según la directora, los jóvenes se apersonaron en grupo frente a su establecimiento y al vecino colegio Ysaty para provocar disturbios y hechos de violencia con sus estudiantes.

En este sentido, la directora aseveró que viven en una situación de zozobra constante. Explicó que esta rivalidad es de larga data, heredada de generaciones anteriores que ya no se encuentran en las instituciones, y cuestionó por qué continúa extendiéndose en el tiempo.

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“Hoy justamente ellos, no sé, festejan creo que algo de su colegio y no tuvieron clases normales. Pero sí tuvieron una especie de festejo, algo así, por eso que están con uniforme de gala, como ves. Y constantemente atacan a nuestros estudiantes, digo nuestros estudiantes porque también a los estudiantes del colegio Ysaty”, precisó.

Pese a acuerdos, hechos de violencia continúan

Según la docente, pese a haber agotado las instancias de acuerdos interinstitucionales para frenar la violencia, las agresiones no han mermado, lo que genera profunda preocupación ante el inminente peligro de una tragedia.

En imágenes de video captadas se observa que estos hechos de acoso no son aislados, ya que los estudiantes señalados se desplazan en transporte público desde su institución para generar disturbios en los alrededores de las otras instituciones.

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Asimismo, puntualizó que estos grupos se concentran habitualmente frente a un supermercado local o en una plaza situada a pocos metros de ambas instituciones educativas.

“Ellos van desde su colegio en colectivo, se bajan frente al Stock, o si no van en la Plaza Mariscal López, que está a una cuadra de la institución de mi colegio, del Stella Maris, y ahí atacan a nuestros estudiantes. Son vándalos, no puedo decirte que son estudiantes, sino son vándalos”, denunció.

“Amenazan con cuchillos y machetes”

En otra línea, Leguizamón apuntó que la gravedad de la situación escaló considerablemente con la utilización de armas blancas durante las grescas callejeras.

“Van, hacen, le amenazan con cuchillo, incluso tenían machetes según un audio que escuché, y roban las mochilas”, relató.

Lejos de tratarse de rivalidades menores, los ataques incluyen robos de pertenencias y destrozos en la infraestructura escolar. Incluso, afirmó que los agresores llegaron a pintar las murallas institucionales sin mediar ningún tipo de provocación previa.

Silencio del CNC y falta de respuestas del MEC

La dirección del Stella Maris aseguró que desde el Colegio Nacional de la Capital no obtuvo ningún tipo de respuesta ni medidas disciplinarias frente a las acciones de sus alumnos. Esta falta de acción genera impotencia en los directivos que intentan proteger a los alumnos diariamente.

“¿Qué están esperando? ¿Qué un estudiante muera? Eso están esperando para accionar en contra de esto”, lamentó.

Por su parte, también hizo un llamado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), señalando que hasta el momento tampoco ofreció soluciones estructurales efectivas para frenar esta problemática sistemática.

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“Las autoridades del MEC ninguna, nada. Hasta ahora no veo que hayan hecho solamente que hagamos la denuncia y que le llevemos los documentos, pero todo queda otra vez en papeles, no hay nada en contra de estos estudiantes que hacen esto, de estos vándalos, porque para mí son vándalos, no son estudiantes”, dijo.

Ante la falta de respuestas institucionales de mayor nivel, recurrieron a la Policía Nacional, cuya intervención se limitó a prometer cobertura temporal en los horarios de salida.

Exigencia de control familiar y llamado de alerta

Ante este escenario de inoperancia por parte de los organismos competentes, la referente educativa exigió una mayor implicación de los padres en la educación y el control de los jóvenes. Ya que siendo las 15:30 aproximadamente continuaban por la zona de sus colegios, según denuncia de los padres de los alumnos de la zona.

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“Que se ocupen de sus hijos, que les enseñen valores, que si tienen que darle una especie de castigo, que se los dé”, sentenció.

Finalmente, aseguró que no piensa callar ante las injusticias. Su objetivo central es visibilizar el peligro latente y exigir garantías reales a las autoridades antes de que ocurra una tragedia irreparable.