Solicitan arreglo de un local escolar en Liberación

Se trata de la Escuela Básica Nº 2541 Virgen de Fátima, de la colonia Ko’e Pyta, distrito de Liberación, que funciona con más de cien alumnos desde el jardín de infantes hasta el 6º grado en los turnos mañana y tarde.

Los padres de familia y docentes señalaron que el local escolar tiene inconvenientes principalmente en la parte del techo, que se encuentra lleno de goteras, además de algunas grietas en las paredes que requieren un mantenimiento apropiado de manera urgente, indicaron.

El director de la escuela, el profesor Nelson Colman, mencionó que el pabellón de tres aulas es una construcción vieja y que ya necesita un mantenimiento general por el deterioro que presenta el edificio, para permitir que los niños tengan un lugar seguro para estudiar.

Pedido a la Gobernación y a la Municipalidad

Con respecto al pedido de mejoramiento del local, el docente comentó que desde el 2024 vienen insistiendo con la reparación de la sede educativa a través de notas presentadas en la Municipalidad de Liberación y la Gobernación de San Pedro, pero que, sin embargo, hasta ahora no han podido concretar el proyecto, mientras el problema va empeorando por la falta de respuesta, subrayó.

Si llueve no hay clases

Por otra parte, el docente manifestó que, debido a las goteras del techo de las tres aulas, cuando hay lluvias se ven obligados a suspender las clases con los alumnos, atendiendo a que no cuentan con suficiente espacio para el desarrollo de las actividades académicas. Por lo que urge dar una solución a este inconveniente que desde hace varios años está perjudicando el desarrollo de la formación de los estudiantes, enfatizó el educador.

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Esperan respuesta de las autoridades

En ese contexto, la presidenta de la ACE, Lucía García, pidió a las autoridades de las instituciones encargadas de dar respuesta a sus reclamos tener en cuenta el pedido de la comunidad educativa de la Escuela Básica Nº 2541 Virgen de Fátima, de la colonia Ko’e Pyta, con el propósito de brindar un espacio adecuado a los niños y docentes de la institución, aseveró.

Registrado

Sobre el tema, contactamos a la encargada de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Liz Rodi, quien informó que el pedido de reparación de esta escuela está entre las prioridades del gobierno departamental, pero que depende de la disponibilidad de los recursos asignados a esta área, explicó.