Tejiendo Sueños prepara dos árboles navideños de crochet en Villa Florida

El grupo Tejiendo Sueños prepara dos árboles navideños totalmente tejidos a crochet para esta temporada. La iniciativa busca ampliar la propuesta presentada el año pasado, que tuvo buena aceptación entre los pobladores y turistas que visitan la ciudad.

El grupo está integrado por mujeres florideñas que el año pasado presentaron un árbol navideño elaborado íntegramente a crochet. Tras la aceptación de la propuesta, las artesanas decidieron ampliar el proyecto y este año preparan dos estructuras con diseños diferentes.

La presidenta del grupo, Teresita Fernández, explicó que los trabajos de tejido están prácticamente terminados y que actualmente aguardan las estructuras para proceder al montaje.

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“Este año queremos redoblar la apuesta, ya que el año pasado habíamos iniciado con el primer árbol navideño totalmente hecho a crochet, y este año queremos presentar dos árboles totalmente a crochet también, pero con diferentes diseños”, explicó.

Fernández señaló que los preparativos para esta segunda edición comenzaron prácticamente el año pasado y continuaron de manera sostenida. Las integrantes del grupo mantuvieron reuniones, definieron el proyecto y buscaron los insumos necesarios para concretarlo.

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En cuanto a las dimensiones, la presidenta indicó que ambos árboles tendrán el mismo tamaño que el instalado el año pasado.

“Básicamente, el tamaño va a ser el mismo del año pasado: 10 metros de altura y 12 metros de diámetro. El mismo tamaño, pero diferentes diseños”, manifestó.

Uno de los árboles será instalado en la entrada de la ciudad, sobre la ruta PY01, en el sector donde se encuentra el corpóreo de Villa Florida. El segundo será ubicado en la ciclovía, también a un costado de la misma ruta.

Fernández señaló que el montaje de ambos árboles está previsto para los primeros días de diciembre, una vez que estén disponibles las estructuras necesarias para colocar los tejidos elaborados por las artesanas.