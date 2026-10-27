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Nacionales
27 de octubre de 2026 - 16:51

Asegurados del IPS de Capiatá denuncian largas esperas para conseguir turno en fisioterapia

Los asegurados de IPS que fueron hasta la periférica de Capiatá denunciaron larga espera para acceder a turnos de fisioterapia.
Los asegurados de IPS que fueron hasta la periférica de Capiatá denunciaron larga espera para acceder a turnos de fisioterapia.Lucía González

Los pacientes denunciaron que deben esperar más de 12 horas para acceder al agendamientos. Además, reclamaron la falta de medicamentos e insumos.

Por Lucía González
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Los asegurados denunciaron que fueron habilitados 63 lugares en el IPS Campo Vía de Capiatá y que, para el agendamiento de turnos, se ven obligados a esperar más de 12 horas. Los afectados lamentaron el trato inhumano y aseguraron que deben acudir una noche antes para poder acceder al agendamiento.

Explicaron que habitualmente se habilitan solo 30 turnos para el área de fisioterapia, pero que, ante la elevada demanda, en la última jornada se liberaron más de 63 cupos, cantidad que no fue suficiente para atender a todos los pacientes.

Reclamaron que la situación les afecta de sobremanera, debido a que los pacientes del área de fisioterapia presentan movilidad reducida y afecciones que les limitan la posibilidad de permanecer mucho tiempo fuera de sus casas.

“Es una pena todo lo que debemos pasar como asegurados, más aún porque nuestros familiares pagan por el servicio y muchos de los que estamos acá somos jubilados que buscamos utilizarlo para intentar tener una mejoría en nuestra calidad de vida”, aseguró Lidia Martínez.

Lamentaron la situación y reclamaron una mejor organización del servicio ante el área de Recursos Humanos (RR. HH.) del IPS Campo Vía. Sin embargo, la única respuesta que recibieron fue que debían organizar el agendamiento de turnos con el encargado del área de fisioterapia.

Lea más: Capiatá: pacientes de IPS Campo Vía piden más médicos clínicos

Denunciaron, además, las dificultades que enfrentan la mayoría de las veces para agendar consultas en el área de traumatología, situación que calificaron como un suplicio.

“Otro de los problemas que siempre tenemos es el agendamiento para las consultas en el área de traumatología, porque no hay turnos disponibles y solo hay un médico. Cuando conseguimos, nos dan para dentro de dos a tres meses”, lamentó Mariela Florentín.

Lea más: Carencias en IPS Capiatá: faltan medicamentos y no tienen ambulancia

La falta de insumos, medicamentos y especialidades es otra de las quejas que expusieron los pacientes. Manifestaron que entre los medicamentos que más escasean se encuentran los destinados al tratamiento de la presión arterial y la diabetes.

Intentamos conversar con la responsable del IPS Campo Vía, Dra. Alba Ramos, pero no se encontraba en el local asistencial. Intentamos comunicarnos vía telefónica con la profesional, pero no tuvimos éxito.

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